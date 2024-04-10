Прокурор отказался от требования ужесточить приговор Багаудину Гайтукиеву

10 апреля 2024, 08:05

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Верховный суд Ингушетии оставил без изменения приговор врачу Багаудину Гайтукиеву, который был признан виновным в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования и приговорен к пяти годам условного срока. Прокурор, который требовал ужесточить приговор, отказался от ходатайства.

Как писал "Кавказский узел", обвинительное заключение по делу врача из Ингушетии Багаудина Гайтукиева было направлено в прокуратуру, но его вернули следствию. После этого стало известно, что Следственный комитет добавил Гайтукиеву обвинения в содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ), организации и участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ). В конце декабря 2023 года Гайтукиев был приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

Верховный суд Ингушетии оставил в силе приговор Багаудину Гайтукиеву по делу о пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования, пишет 9 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляцию на решение нижестоящего суда подал прокурор, однако в суде от нее отказался. Апелляционная инстанция Верховного суда Ингушетии прекратила производство по представлению прокурора в связи с его отзывом. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что Гайтукиев стал известен после успешно проведенной в 2009 году операции главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, раненному при атаке на кортеж главы республики. Евкуров присвоил Гайтукиеву почетное звание "Заслуженный врач Республики Ингушетия".

Покушение на Евкурова произошло в июне 2009 года на окраине Назрани. Глава республики направлялся в свою резиденцию в Магасе. На пути кортежа произошел мощный взрыв. Ранения получил Евкуров, двое его охранников, водитель Евкурова скончался. По версии силовиков, бомбу мог привести в действие террорист-смертник.

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