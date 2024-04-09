Российские мигранты в Армении исключили риски задержания

09 апреля 2024, 22:59

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Правозащитникам поступали жалобы от мигрантов из России на слежку со стороны российских силовиков, задержание Анатолия Щетинина актуализировало риски для релокантов по политическим мотивам, заявила представитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи. Глава Хельсинкской ассоциации Армении считает, что армянские власти содействуют российским силовикам. Мигранты из России заявили, что не ощущают опасности и хотят остаться в Армении.

Как писал "Кавказский узел", представители российской военной полиции задержали и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск за отказ от военной службы, сообщили в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи. Правозащитники потребовали от силовых структур Армении не допустить вывоза Щетинина в Россию.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи сообщил ранее, что проживающие в Армении мигранты из России сообщили правозащитникам о слежке. "Граждане РФ, нашедшие убежище в Армении, заметили возле своих мест проживания лиц, одетых в военную форму Российской Федерации, которые открыто преследовали их и добивались информации о том, кто проживает в подконтрольных им квартирах", - говорится в сообщении на сайте организации от 27 марта.

Слежка российских силовиков за мигрантами не связана с выборами и акциями в память Навального, заявила адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

Она отметила, что правозащитная организация не идентифицировала личности мигрантов. По ее мнению, под слежку попали мигранты, которые проходят в России по уголовным делам. "Мы получили два сообщения – из Еревана и Гюмри. Речь шла не о конкретном человеке, а о группе мигрантов, которых преследовали по месту жительства или работы. Очевидных угроз мигранты не получали, только преследование людьми в форме на машине. Это все пугало, тем более что слежка была незаконной", - подчеркнула адвокат.

После публикации сообщения о слежке за российскими мигрантами больше сигналов о слежке правозащитная организация не получала, добавила Чатинян. "Был ли Анатолий Щетинин в числе тех, за кем следили российские силовики, сказать сложно, так как личные данные мигрантов не идентифицировались. Когда конкретно его задержали российские силовики, неизвестно. Можем с уверенностью сказать, что его накануне попытались вывезти из Армении самолетом, но не смогли", - рассказала она.

Адвокат не исключила, что российские силовики стремятся запугать мигрантов или оказать на них психологическое давление, что при необходимости могут любого из них вывезти в Россию.

"По факту похищения Сетракова армянская генпрокуратура отказалась возбудить дело, не обосновав свое решение. Указали, что основания для возбуждения дела отсутствуют. Но какое уголовно-процессуальное действие выявило отсутствие «оснований», не сказано. Мы обжаловали это решение в апелляционном суде. По факту похищения Щетинина мы также подали заявление в Генпрокуратуру. Ответ покажет, извлекли ли армянские власти уроки и предпримут ли меры для раскрытия преступления, или же вновь столкнемся с ситуацией, которая была в случае похищения Сетракова", - пояснила Чатинян.

7 декабря 2023 года силовики задержали в Гюмри российского военного Дмитрия Сетракова. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что два известных случая задержания российскими силовиками релокантов не дают достаточных оснований предположить принцип, по которому действуют российские силовики. "Второй случай показывает, что российские силовики чувствуют тут себя вольготно. И не исключено, что армянские власти содействуют им. Армянские власти, особенно силовики, понимают, что армянское гражданское общество поднимет в связи с арестом и экстрадицией россиян. Армянские силовики понимают, что законных оснований экстрадиции россиян нет, поэтому есть молчат и не реагируют на похищение россиян", - заявила Карапетянц корреспонденту "Кавказского узла".

Российские спецслужбы не в состоянии в Армении уследить за всеми мигрантами и идут по конкретным адресам, полагает правозащитница. "Бегать по всей Армении и искать мигрантов или дезертиров проблематично. Возможно, наводку дают местные силовики. Возможно, у них есть своя агентура из числа мигрантов, которые внедряются, входит в доверие, чтобы добывать сведения", - предположила она.

Карапетянц не исключила, что реакция гражданского общества на аресты мигрантов по политическим статьям сподвигла российских силовиков действовать в обход закона.

«Еще год назад гражданское общество среагировало бы и пресекло попытку экстрадиции, как это было с Фатимой Зурабовой. Похищение же Сетракова показало, что гражданского общества недостаточно, если нет поддержки властей. И теперь все процессы проходят, в том числе, через местных силовиков, без участия которых российские спецслужбы не смогли бы вывезти Сетракова на самолете», - пояснила правозащитница.

Краснодарская журналистка Алипат Султанбегова также не замечала за собой слежку. По ее словам, она старается общаться только с проверенным кругом лиц.

"Уехать из Армении пока не могу, так как у меня нет загранпаспорта и мне отказали в его выдаче. Но мне и в Армении очень нравится. Загранпаспорт мне нужен был, чтобы иметь возможность выезжать", - заявила она «Кавказскому узлу».

Краснодарская журналистка Алипат Султанбегова в мае 2023 года уехала в Армению после того, как получила уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела о дискредитации военных. 25 мая того же года, уже после отъезда Султанбеговой, следователь избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. В апреле 2023 года силовики дважды задерживали Султанбегову. Поводом для составления протокола по статье о дискредитации российских военных стала публикация Султанбеговой в Instagram*, где она разместила фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках.

Бывший представитель омского Штаба Навального**, активист Даниил Чебыкин за собой слежку не замечал. Он придерживается стандартных методов безопасности.

"После прочтения публикация стал внимательней, смотрю, есть ли незнакомые машины, но такого не замечал. Подозрительных людей, несмотря на то, что часто бываю в публичных местах, также не замечал. Возможно, в публичных местах российские спецслужбы пытаются не светиться, чтобы их не спалили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чебыкин сомневается, что у российских спецслужб есть возможности следить за всеми активистами. "Скорей всего, выбирают каким-то критериям", - предположил россиянин.

Активист не видит реальных угроз пребывания в Армении и не рассматривает выезд в третью страну. "Считаю Армению довольно безопасной страной. Полностью безопасных стран в мире нет. Даже в странах Европы, которая, казалось бы, более безопасна, на активистов совершаются нападения. Считаю, что Армения страна, в которой работают правовые механизмы. А отсутствие общей границы с Россией повышает безопасность", - отметил Чебыкин.

Российский активист Ян также не замечал за собой слежку. "Мер безопасности не собираюсь предпринимать. Как и не планирую мигрировать в какую-либо третью страну. Я чувствую себя довольно безопасно и в Армении", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.