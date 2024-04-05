Осужденная по делу о смерти волгоградского риелтора освобождена досрочно

05 апреля 2024, 10:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении Анны Мелконян, осужденной по делу о смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта 2022 года суд приговорил к срокам в колонии трех обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Арсен Мелконян был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, его сестра Анна Мелконян - к 5,5 года колонии общего режима, а ее муж Арман Смбатян - к 7 годам колонии строгого режима. 8 сентября 2022 года Волгоградский облсуд оставил в силе приговор.

Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался. В суде Арсен Мелконян признал, что бил Романа Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян вину не признали.

Анна Мелконян, которая отбывала наказание в исправительном учреждении Ставропольского края, освободилась и вернулась в Волгоград, информацию об этом подтвердил источник в экстренных службах, сообщило 4 апреля V1.ru.

"Анна Мелконян подала на условно-досрочное освобождение от наказания, которое было удовлетворено судом", - рассказал источник. Сама женщина ответила на телефонный звонок, но от комментариев по поводу своего освобождения отказалась и прекратила разговор, пишет издание.

Напомним, Арсен Мелконян после приговора попал в зону военной операции на Украине, а в начале апреля 2023 года стало известно, что он вернулся в Волгоград. Силовики повторно задержали Мелконяна 4 мая 2023 года, он был заключен под стражу. По версии следствия, в 2022 году Мелконян в одном из СИЗО Волгограда пригрозил убийством сотруднику изолятора, сопровождая угрозы "попыткой применения насилия, которая была оперативно пресечена".

Кроме того, следователи заявили, что Мелконян с июля 2022 года по февраль 2023 года направлял бывшей супруге и несовершеннолетней дочери смс-сообщения с угрозами убийством, а в апреле 2023 года "направлял судье федерального суда смс-сообщения, содержащие угрозы совершения в отношении неё противоправных насильственных действий".

18 марта суд в Волгограде приговорил Арсена Мелконяна к трем годам и двум месяцам колонии-поселения и штрафу в 150 тысяч рублей. Мелконян заявил, что намерен обжаловать приговор, а затем хочет вновь отправиться в зону военных действий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.