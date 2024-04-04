Правозащитники усомнились в официальной версии смерти Успанова

04 апреля 2024, 15:39

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Версия о суициде в отделении полиции уроженца Чечни Асхаба Успанова после задержания за административное правонарушение выглядит абсурдной, подчеркнули правозащитники. Они указали, что московские силовики не раз демонстрировали предвзятость и неправомерные действия в отношении выходцев из Чечни, но это первый случай смерти в отделении.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Асхаб Успанов был задержан в Москве после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и спустя несколько часов умер в райотделе, сообщила его мать. По ее мнению, Асхаб Успанов перед смертью подвергся пыткам. Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы поддержали эту версию, опубликовав видео со следами увечий на теле молодого человека. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил 3 апреля, что задержание Асхаба Успанова не было связано с терактом в "Крокус Сити Холле", а его смерть в полицейском участке правоохранители считают суицидом. Теlegram-канал "База", не указав источники информации, 3 апреля сообщил, что Успанов был задержан за несколько часов до теракта, на него был составлен протокол о мелком хулиганстве, а через полтора часа после задержания врачи скорой помощи констатировали смерть Успанова. По данным издания, проводится доследственная проверка в связи со смертью Успанова.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным на 2 апреля, по подозрению в причастности к теракту были задержаны 10 человек. По официальным данным на 2 апреля, в результате теракта погибли 144 человека. 3 апреля РБК сообщило, что омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о смерти пострадавшего при теракте ребенка, таким образом, общее число погибших выросло до 145.

Версия о суициде Успанова выглядит неправдоподобной, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Давайте рассуждать логически. Зачем молодому парню, задержанному якобы за мелкое хулиганство, совершать самоубийство? За такое преступление грозит штраф либо не тяжкое наказание. Это абсурд. У него не было причин совершать суицид. Я не верю в эту версию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, внимание властей Чечни к кейсу Успанова и требования чеченского уполномоченного по правам человека провести проверку обстоятельств гибели не дают оснований ожидать справедливого расследования. "Наоборот, все стороны будут едины в своей позиции относительно того, что он якобы совершил самоубийство. Дело так и закроют без выяснения всех обстоятельств. Никто не будет наказан", - уверена она.

Ганнушкина* также добавила, что московские силовики зачастую демонстрируют предвзятое отношение к выходцам с Кавказа и из Средней Азии. "В зависимости от событий то одни, то другие оказывались в центре внимания московских силовиков, которые относились к ним не только предвзято, но и без малейшего уважения. Это всегда было так. Не только с уроженцами Чечни. Но случая, когда задержанный в Москве уроженец Чечни совершает самоубийство, я не помню. Много печальных историй было, но такая история, кажется, что-то новое", - подчеркнула она.

Сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал"* также не верит в версию самоубийства уроженца Чечни Асхаба Успанова. "Версию суицида можно сразу отбросить. Чтобы такое совершить, у него должен быть как минимум инструмент, даже если отбросить запрет Ислама. Такого инструмента у него не могло быть. Плюс к этому он никак не мог остаться один без присмотра в течение, как минимум, нескольких часов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его сведениям, родные Успанова сами обратились к чеченскому омбудсмену, но вряд ли это поможет добиться объективного расследования. "Насколько я знаю, родственники отказываются от общения с правозащитниками и обратились к уполномоченному. Что из этого получится, время покажет. Насколько известно, до сих пор нет информации о возбуждении уголовного дела. Боюсь, что и не будет", - отметил он.

Правозащитник также добавил, что известно много примеров предвзятого отношения силовиков из Москвы к уроженцам Чечни. "Предвзятое отношение силовиков к чеченцам мы наблюдаем на протяжении 30 лет, и было много трагических случаев, но не помню, чтобы кто-то за это понес ответственность", - подчеркнул он.

Обстоятельства гибели Успанова должны быть тщательно расследованы, считает юрист "Команды против пыток"* Георгий Иванов.

"Мы не готовы делать какие-либо выводы о причинах гибели Асхаба Успанова, поскольку не располагаем доказательствами. Пока что в публичном доступе имеются разрозненные и противоречивые сведения о событиях, приведших к его смерти. Обстоятельства его гибели должны быть тщательно расследованы, в чем мы готовы оказать помощь родственникам. Но семья погибшего на данный момент не готова к работе с правозащитниками", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в московском регионе были случаи, когда смерть задержанного в отделе полиции была вызвана как ненасильственными причинами, так и произошла в результате пыток. "До сегодняшнего дня мы работаем по делу Фарруха Урозова, погибшего в 2014 году в ОМВД Солнечногорска после избиения полицейскими", - отметил он.

Иванов также назвал обнадеживающим внимание чеченских властей к кейсу Успанова. "Внимание со стороны СМИ, общества и региональных властей является обнадеживающим знаком. Без внешнего запроса на тщательное расследование вероятность добиться от правоохранителей объективности крайне мала", - добавил он.

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