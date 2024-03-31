Останки двух человек найдены в массовом захоронении в Ходжалы

31 марта 2024, 15:39

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На месте массового захоронения в Ходжалы обнаружены останки еще двух человек, сообщил представитель властей Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", захороненные останки по меньшей мере трех человек были найдены 28 марта при раскопках в Ходжалы, начата их экспертиза сообщила 30 марта Генпрокуратура Азербайджана.

21 февраля останки четырех человек, в том числе ребенка, были обнаружены при раскопках в центре Ходжалы. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, сообщила Генпрокуратура. 29 февраля и 1 марта там же были найдены останки еще шести человек, и общее число обнаруженных останков достигло 10, 2 марта – 13, а 16 марта - 18. При этом Генеральная прокуратура сообщила об идентификации останков восьми человек. Это жители Ходжалы и Ханкенди, которые пропали без вести 26 февраля 1992 года.

На территории, где ранее были найдены останки жертв Ходжалинской трагедии, сегодня найдены останки, предположительно, еще двух человек, сообщил директор Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.

"Обнаружены останки одного человека. На другой стороне стены, на которой ведутся работы, видны кончики костных остатков. Предположительно, там есть останки второго человека. Работы будут продолжены. Здесь находятся останки нескольких человек. Здесь работают судебно-медицинские эксперты. Возраст, пол, рост, причина смерти убитых, повреждения есть на останках - всё это будет уточнено. На заключительном этапе будут взяты образцы с останков, и эти образцы будут идентифицированы ​​в генетических лабораториях", - рассказал Гасанов.

Он отметил, что найденные сегодня останки двух человек будут сданы в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии в Баку, пишет АПА.

Напомним, в ночь на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, отмечается в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило в августе 2023 года бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. К концу августа 2023 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

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