Ставропольцы призвал усилить охрану школ и детсадов после сообщения о предотвращении теракта

30 марта 2024, 02:14

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Сообщение о задержании трех граждан одной из республик Центральной Азии по подозрению в подготовке теракта вызвало волнение в ставропольских телеграм-каналах. Пользователи призвали власти усилить охрану образовательных учреждений или даже перевести их на дистанционный формат обучения.

Как писал "Кавказский узел", три гражданина одной из стран Центральной Азии задержаны в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ. Пользователи Telegram утверждают, что задержание произошло в Георгиевске.

После публикации о задержании подозреваемых в подготовке теракта в Георгиевске в местных чатах пользователи призвали взять под охрану детские сады, школы и профессиональные учебные заведения.

"А у нас ремонт в школе мигранты делают. И вот теперь прям страшно стало", - прокомментировал новость пользователь телеграм-чата "Георгиевск" под ником "Чистая сила"

"Обращаюсь к администрации Георгиевского округа. Извините, вы можете взять школы, сады и вузы под усиленную вооруженную охрану? Это уже не шутки", - обратилась к властям Нвер Арушанян. "Этого никто делать не будет. В МВД недобор в крае", - ответил пользователь с ником destroyer.

Призыв к властям опубликован отдельным сообщением в чате. "Где подписаться?" - прокомментировала его Кристина.

"В нашем праве не вести детей в школу или в сады", - предполагает Галинка. "Я лично даже детей не отправлю в школу, береженого бог бережет", - поддерживает ее Анастасия Емельянова.

"Профессиональная охрана может решить вопрос. Это не панацея, но все же", - считает Olga_Monakova.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал задержание в своем телеграм-канале. Он не уточнил, в каком конкретно городе это произошла, написав лишь, что "сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье троих граждан Средней Азии".

Его публикация по данным на 02.00 мск сегодня, 30 марта набрала 235 комментариев. Многие пользователи также призвали усилить охрану детских образовательных учреждений или даже сделать обучение дистанционным. Следует отметить, что подобные комментарии набирают наибольшее количество лайков.

"Сделайте, пожалуйста, дистанционное обучение. Как отправить детей в школу, если мир сошел с ума", - написала Екатерина.

"Как изменится подход к безопасности в школах?" - интересуется Ольга. "Что с охраной в школах и садах? Как усилили меры безопасности? Добавили еще по одному дедушке?" - спрашивает безымянный пользователь.

"Как вести детей в школы? Сделайте дистанционку! И не нужно писать отписки, что меры усилены!" - настаивает Галинка.

"Мы живем в Георгиевске. И после такого случая, поверьте, детей очень страшно отпускать в школу! Рассмотрите, пожалуйста, вопрос о дистанционном обучении", - предлагает Дарья Н. "Однозначно нужно детей переводить на дистанционное обучение", - считает PL.

"А мне и за сады страшно, там нет охраны от слова совсем, у нас по утрам сидит полуслепой дедушка, которому 85 лет! И то только по утрам. Ни камер, ничего нет, и забор из прутиков. С садами тоже надо что-то решат", - отметила Виктория Виктория.

"Я за то, чтобы перевести детей на дистанционное обучение. Было мое обращение в администрацию города по поводу усиления охраны в школе, пришел ответ, что в школе прошла проверка и все норм, видеокамеры стоят и забор есть. Это нормально? Сидит мужик у нас, 60 лет ему, даже без дубинки, не говоря уже об электрошокере", - написала Popova280191.

"Да почему мы матери должны просить наших глав перевести на дистанционное обучение, это логично, охраны кроме бабушки и дедушки нет", - недоумевает Аксана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля два жителя Пятигорска были приговорены к 12 и 12 с половиной годам колонии, они, по версии следствия и суда, намеревались взорвать здание МВД.

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