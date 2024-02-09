Два жителя Пятигорска приговорены к длительным срокам за подготовку теракта

09 февраля 2024, 20:15

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 и 12 с половиной годам колонии двух жителей Пятигорска, которые, по версии следствия и суда, намеревались взорвать здание МВД.

Как писал "Кавказский узел", двое сторонников "Исламского государства"*, которые намеревались совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске, задержаны в Ставропольском крае, сообщила в июне 2023 года ФСБ.

Южный окружной военный суд признал виновными в приготовлении теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и участии в деятельности террористической организации двух жителей Пятигорска, которые планировали взрыв в здании МВД, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ставропольского УФСБ.

Подсудимые приговорены к 12 и 12 с половиной годам в колонии строгого режима, также каждый должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей, указано в публикации.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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