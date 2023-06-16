ФСБ заявила о предотвращении теракта в Пятигорске

16 июня 2023, 05:52

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Двое мужчин, которые намеревались совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске, задержаны в Ставропольском крае, сообщила ФСБ.

По данным силовиков, двое жителей Пятигорска планировали совершение террористического акта путем взрываю

При этом они были сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает 15 июня ТАСС.

По местам жительства задержанных сотрудники управления обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику террористической организации. Подозреваемые дали признательные показания, пишет информагентство.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта; незаконное изготовление оружия").

"Кавказский узел" писал, что в апреле на Ставрополье задержан сторонник ИГ*, намеревавшийся, по версии силовиков, совершить теракт в Минеральных Водах. В октябре 2022 года Федеральная служба безопасности трижды сообщила о предотвращённых терактах и задержании членов трех групп сторонников радикальных движений. Дважды, по версии силовиков, были задержаны сторонники "Исламского государства"*, 28 октября 2022 года ФСБ отчиталась задержании сторонников украинских радикальных организаций. Среди целей террористов силовики называли административный объект, отдел полиции и объект транспортной инфраструктуры.

Закрытость ФСБ не позволяет проверить достоверность сообщений о предотвращенных терактах в Ставропольском крае, но силовики очевидно заинтересованы продемонстрировать важность своей работы на фоне военной операции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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