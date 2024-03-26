Задержание ФСБ. Фото: "ВКонтакте" https://m.vk.com

26 марта 2024, 01:45

Неделя с 18 по 24 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 18 по 24 марта 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания и обвинения

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону передано дело двух человек, обвиняемых в нападении на военнослужащих на территории Ботлихского района. По версии следствия, обвиняемые состояли с 1999 года «в банде, созданной на территории Чеченской Республики Басаевым и Хаттабом».

Следствие предъявило обвинения ранее задержанным жителям Ингушетии. Обвинения в пособничестве террористам (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России), незаконном обороте взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России) и огнестрельного оружия (часть 3 статьи 222 Уголовного кодекса России) предъявлены троим. Они арестованы.

Силовики задержали жителя села Алхасты, который подозревается в пособничестве убитым в Карабулаке боевикам, в частности, в том, что заложил ранее обнаруженный близ села схрон с оружием. По версии силовиков, 33-летний сельчанин в январе 2024 года по поручению обвиняемого в пособничестве Тагира  Цуроева заложил схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами близ села, зная, что Цуроев является участником террористической организации. 

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«За неделю с 11 по 17 марта жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 4 по 10 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 26 февраля по 3 марта в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты шесть человек»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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