Неделя с 18 по 24 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

26 марта 2024, 01:45

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За неделю с 18 по 24 марта 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания и обвинения

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону передано дело двух человек, обвиняемых в нападении на военнослужащих на территории Ботлихского района. По версии следствия, обвиняемые состояли с 1999 года «в банде, созданной на территории Чеченской Республики Басаевым и Хаттабом».

Следствие предъявило обвинения ранее задержанным жителям Ингушетии. Обвинения в пособничестве террористам (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России), незаконном обороте взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России) и огнестрельного оружия (часть 3 статьи 222 Уголовного кодекса России) предъявлены троим. Они арестованы.

Силовики задержали жителя села Алхасты, который подозревается в пособничестве убитым в Карабулаке боевикам, в частности, в том, что заложил ранее обнаруженный близ села схрон с оружием. По версии силовиков, 33-летний сельчанин в январе 2024 года по поручению обвиняемого в пособничестве Тагира Цуроева заложил схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами близ села, зная, что Цуроев является участником террористической организации.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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