Два человека обвинены по делу о рейде Басаева на Дагестан

22 марта 2024, 14:23

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Передано в суд дело двух человек, обвиняемых в участии в атаке боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", задержания предполагаемых участников нападения группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан продолжаются спустя почти четверть века. Так, в декабре 2023 года Следком сообщил, что задержан уроженец Дагестана Ибрагим Магомедов, которого следствие считает участником нападения боевиков Басаева и Хаттаба на республику в 1999 году.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону передано дело двух человек, обвиняемых в нападении на военнослужащих на территории Ботлихского района в 1999 году, сообщила сегодня Генпрокуратура.

"Они обвиняются по части 2 статьи 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), статье 279 (активное участие в вооруженном мятеже в целях насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения территориальной целостности Российской Федерации), статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в публикации на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемые состояли с 1999 года "в банде, созданной на территории Чеченской Республики Басаевым и Хаттабом". "В составе которой участвовали в вооруженном мятеже в районе села Рахата Ботлихского района, где совершили нападение на войсковую маневренную группу", - сообщила прокуратура.

Ранее дела более 90 обвиняемых в нападении также были направлены в суд, некоторые из них уже осуждены к различным срокам лишения свободы, отмечается в публикации.

Дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. <...> Например, мне сообщил один мой подзащитный, который сейчас отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал никогда", – отметила адвокат.

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