Аналитики поспорили о рисках активизации ИГ* на Северном Кавказе

25 марта 2024, 19:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Северном Кавказе есть риск активизации боевиков ИГ* после теракта в "Крокус Сити Холле", хотя атаки террористов на мирных жителей там не наблюдались с 2018 года, указали ветеран спецслужб Сергей Гончаров и военный эксперт Андрей Кошкин. Новый виток активности ИГ* в регионе маловероятен, возразил бывший дагестанский силовик Магомед Шамилов.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли там стрельбу, также был совершен поджог здания. В результате теракта, по данным Следкома России на 24 марта, погибли 137 человек, еще 154 человека после теракта были госпитализированы. ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых, арестованы четверо из них, граждане Таджикистана. Ранее, в день теракта, стало известно, что ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*.

Издание The New York Times указало, что американские чиновники в марте собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство - Хорасан"* планировало нападение в Москве, и Россия была об этом предупреждена. Заявлениям об ответственности "ИГИЛ-Хорасан"* за теракт придает веса обнародованный за две недели до теракта отчет ФСБ о предотвращении готовившегося боевиками той же группировки нападения на московскую синагогу. Атака террористов на посетителей "Крокус Сити Холла" имеет общие черты с январским терактом в иранском Кермане, за который также взяло ответственность "Исламское государство"*, указала эксперт по экстремистским группировкам Мина Аль-Лами.

На Северном Кавказе после 2018 года не зафиксировано атак ИГ* на мирных жителей

В СКФО в последний раз скоординированная и массовая атака боевиков на мирных жителей произошла 19 мая 2018 года, когда было совершено нападение на храм Архангела Михаила в Грозном. В ходе столкновения были убиты четверо боевиков, а также прихожанин и двое прикомандированных полицейских. Ответственность за атаку на храм взяло на себя кавказское отделение ИГ*, хотя следователи позднее пришли к выводу, что нападавшие не были связаны с ИГ*.

Схожие по типологии атаки происходили и ранее: так, 18 февраля 2018 года на праздновании Масленицы в Кизляре были убиты пять человек. В ночь на 30 декабря 2015 года боевики открыли огонь по посетителям крепости в Дербенте, тогда один человек погиб. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Дербенте.

Однако после мая 2018 года нападения членов ИГ* на Северном Кавказе носили характер индивидуального террора и были направлены против силовиков. В частности, 28 декабря 2020 года произошла ножевая атака на полицейских в Грозном – тогда один полицейский погиб, ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".

31 декабря 2019 года два боевика напали на пост ДПС в Магасе, погиб один полицейский. По версии следствия, жители Ингушетии, напавшие на пост, были членами ИГ*.

При этом даже указанные атаки на гражданских типологически отличаются от теракта в "Крокус Сити Холле" – две из них имели конфессиональный характер, и ни одна из них не была связана с проникновением в здания.

Эксперты указали на риск активизации ИГ* на Северном Кавказе

На Северном Кавказе координация боевиков ИГ* ослабла, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "В контексте теракта в "Крокусе" я анализировал, вспоминал, какие были террористические акты ИГИЛ на Северном Кавказе. И тот факт, что в последний раз на территории СКФО игиловцы атаковали гражданских пять лет назад, в 2018 году, означает, что их позиции сильно ослабли. Мы можем с уверенностью сказать, что антитеррористическая борьба в регионах Северного Кавказа дала свои плоды. Особенно следует указать Чечню и Дагестан", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако боевики ИГИЛ могут вновь активизироваться на Северном Кавказе, подчеркнул Гончаров. "Мы привыкли, что раз теракт, то где-то на Северном Кавказе, а сейчас он произошел в Москве (в Московской области. – Прим. "Кавказского узла"). Это дает нам повод полагать, что деятельность ИГ в СКФО свернута. Но, к сожалению, это временно. Мне кажется, что в ближайшем будущем стоит ожидать их активизации в СКФО. Поэтому нельзя терять бдительность", - указал он.

Схожее мнение высказал доктор политических наук, полковник запаса ВС РФ, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. "Пять лет без активности боевиков ИГИЛ на Северном Кавказе, если мы говорим об актах против гражданских, – это внушительный период, который дает основания полагать, что борьба против них была результативной. Здесь важную роль сыграли местные силовики, их работа оказалась эффективной. Но я бы указал еще и на то, что без социально-экономической политики федерального центра, направленного на улучшение положения этих регионов, не было бы подобного результата. Но то, что в регионе уже пять лет не было ни одного акта боевиков против гражданских - это уникальный результат", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Андрей Кошкин уверен при этом, что боевики ищут возможности и воспользуются любым послаблением, чтобы снова активизироваться на Северном Кавказе. "Их активная деятельность была удачно остановлена в регионе. Но это не значит, что можно расслабляться. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Ведь они этого и ждут. Они воспользуются любой возможностью, когда увидят, что правоохранительные органы, довольные своей работой, больше не так усердны, как раньше. Поэтому нельзя терять бдительность, надо продолжать эффективно работать и бороться против боевиков не только в СКФО, но и по всей России. В этом смысле следует перенять опыт местных силовиков", - отметил эксперт.

Дагестанский силовик счел маловероятным новый виток активности ИГ* в СКФО

Силовикам регионов СКФО удалось вытеснить боевиков ИГИЛ, считает бывший сотрудник МВД Дагестана Магомед Шамилов. "То, что несколько лет уже не было террористических актов, говорит о том, что ячейки разобщены, нет координации и активной деятельности. Все же нашим силовикам удалось достичь результатов в этой борьбе. Единственное, что им [боевикам] удавалось в последнее время, - это одиночные атаки, в основном на силовиков. Но обычно их тут же уничтожали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас деятельность ИГ в СКФО свернута, убежден Шамилов. "И я не думаю, что им удастся стать активными в нашем регионе. Эта организация ослабла в целом по всему миру. Особенно после теракта в "Крокусе" борьба против них будет усилена", - указал он.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.