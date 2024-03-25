25 марта 2024, 15:24

Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

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Заур Апажев и Жамал Отаров убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Чегемского района. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 132 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 марта была официально подтверждена смерть в военной операции на Украине не менее 130 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В военной операции на Украине убиты Заур Апажев и Жамал Отаров из Чегемского района, их родственникам вручены госнаграды, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района Юра Борсов. Подробности биографии и смерти бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 132 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 113 из них, о гибели еще 19 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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