14 марта 2024, 14:45

Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Гумар Атабиев убит в военной операции на Украине. С ее начала власти сообщили о как минимум 131 убитом из Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", к 12 марта стало известно, что в ходе специальной военной операции на Украине убит уроженец Псыгансу Алибек Сабанов.

О гибели на Украине Гумара Атабиева, уроженца Зольского района, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии. Атабиев окончил строительный колледж в Нальчике, работал механиком в парке аттракционов.

В 2022 году был призван на срочную службу и вскоре подписал контракт, его направили в Запорожскую область. Получил ранение, но вновь вернулся к сослуживцам. Атабиев погиб 22 июля 2023 года, ему было 27 лет. Посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале фонда. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 130 военных из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 111 из них, о гибели еще 19 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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