25 марта 2024, 14:43

Житель Дагестана осужден на 11 лет колонии за присягу лидеру ИГ*

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Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Романа Абаскулиева, признав его участником террористической организации.

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Романа Абаскулиева, признав его виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ) и в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), сообщает сегодня "Интерфакс-Юг".

По данным суда, Абаскулиев вступил в переписку с неустановленным человеком, представившимся участником незаконного вооруженного формирования и террористической организации «Исламское государство», говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале суда.

Суд пришел к выводу, что 30 января 2023 года Абаскулиев записал на мобильный телефон присягу руководителю ИГ* о добровольном вступлении в незаконное формирование и террористическую организацию и переслал аудиозапись для руководителя ИГ*.

"4 августа 2023 г. Абаскулиев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - говорится в публикации.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Дагестана приговорен к длительному сроку за подготовку теракта в Подмосковье", "ФСБ рапортовала о срыве теракта на Северном Кавказе", "Силовики отчитались о задержании террористов в Дагестане и Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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