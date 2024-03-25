Житель Дагестана осужден на 11 лет колонии за присягу лидеру ИГ*

25 марта 2024, 14:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Романа Абаскулиева, признав его участником террористической организации.

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Романа Абаскулиева, признав его виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ) и в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), сообщает сегодня "Интерфакс-Юг".

По данным суда, Абаскулиев вступил в переписку с неустановленным человеком, представившимся участником незаконного вооруженного формирования и террористической организации «Исламское государство», говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале суда.

Суд пришел к выводу, что 30 января 2023 года Абаскулиев записал на мобильный телефон присягу руководителю ИГ* о добровольном вступлении в незаконное формирование и террористическую организацию и переслал аудиозапись для руководителя ИГ*.

"4 августа 2023 г. Абаскулиев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.