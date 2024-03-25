Члены "Боевого братства" отпущены на свободу

25 марта 2024, 01:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанные в Воскепаре члены общины "Боевое братство", которые приехали, чтобы поддержать требования местных жителей против передачи приграничных территорий Азербайджану, отпущены на свободу, сообщили в МВД Армении.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали 23 членов общины "Боевое братство", которые приехали в село Воскепар Тавушской области, чтобы поддержать местных жителей, выступающих против передачи приграничных территорий Азербайджану. Задержанные подозреваются в незаконном ношении и хранении оружия, сообщили в полиции. Позднее число задержанных членов общины выросло до 49.

Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о 31 армянском селе, находящемся под азербайджанским контролем. "Кавказский узел" в справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" рассказывает, на какие территории претендуют эти страны.

Все члены общины "Боевое братство" отпущены на свободу, сообщил вечером 24 марта корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

Члены "Боевого братства" сообщают, что правоохранители в Абовяне, Раздане и Ноемберяне не выдают их автомобили. "Убедившись, что их подозрения в отношении нас сфабрикованные, теперь пытаются создать неудобства людям, заставляя их вернуться из района в Ереван без своих транспортных средств", - говорится в распространенном общиной сообщении.

Они также потребовали, чтобы правоохранители действовали исключительно в правовом поле.

Напомним, 22 марта стало известно, что жители села Воскепар начали сбор подписей с призывом к властям Армении не допустить передачи приграничных территорий Азербайджану.

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. По словам главы областной администрации Нвера Бегларяна, жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану. 22 марта жители Ноемберяна и прилегающих приграничных сел заявили, что при необходимости готовы защищать свои дома.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.