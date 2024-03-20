Суд отказался отпустить Рамиля Бабаева под домашний арест

20 марта 2024, 21:28

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Cуд в Баку отклонил просьбу адвокатов о переводе обвиняемого в контрабанде координатора Института демократических инициатив Рамиля Бабаева под домашний арест. Защита Бабаева обжаловала этот отказ в апелляционной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта суд в Баку арестовал на четыре месяца по делу о контрабанде валюты трех сотрудников Института демократических инициатив (ИДИ) Рамиля Бабаева, Али Зейнала и Илькина Амрахова. Бабаев был задержан 6 марта во время обыска в офисе Toplum TV, после чего состоялся обыск и в его квартире. По версии защиты, привлечение Бабаева к уголовной ответственности и его арест были осуществлены с нарушением правовых норм. Сам Бабаев отверг обвинения и считает, что цель его преследования, как и аресты других лиц, связанных с Toplum TV, - подорвать деятельность этой медиаструктуры.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Координатор ИДИ Рамиль Бабаев содержится в следственном изоляторе вблизи Баку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бабаева Айша Абдель Гадир. Рассмотрение судом ходатайства о переводе Бабева вод домашний арест состоялось 19 марта. Суд не учет доводы защиты и отказался смягчать арестованному активисту меру пресечения.

"Мы подали жалобу на этот отказ в апелляционный суд, будем добиваться изменения меры пресечения, так как содержание Бабаева под стражей безосновательно", - сказала адвокат.

До сих пор не получен официальный ответ из Хатаинской районной прокуратуры на жалобу адвоката по поводу бесчеловечного обращения с Бабаевым. Со слов адвоката, 8 марта Бабаев и еще четыре фигуранта этого дела были привезены в Хатаинский райсуд Баку для избрания меры пресечения. "Их доставили с надетыми сзади наручниками и с нагнутыми головами, что является формой бесчеловечного обращения. При этом несколько полицейских, надавливая на различные части тела, причиняли им боль. Несмотря на возражения адвокатов, сотрудники полиции продолжили незаконные действия и использовали в отношении задержанных чрезмерную силу", - пояснила суть жалобы адвокат.

Айша Абдель Гадир добавила, что в связи с начавшимся в Азербайджане праздником Новруз 20-26 марта объявлены нерабочими днями, поэтому рассмотрения заявлений в эти дни ожидать не приходится.

Не получен ответ из прокуратуры и на ее жалобу по поводу бесчеловечного обращения силовиков с активистом ИДИ Илькином Амраховым, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимли.

Адвокат Намизад Сафаров объяснил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла", что закон предусматривает месячный срок на выдачу официального ответа прокуратуры на жалобы адвокатов.

"Согласно 10-й статье "Закона о рассмотрении обращений граждан", прокуратура отвечает на заявления в течение 15 дней, в случае необходимости проведения расследования по жалобе - не более 30 дней со дня подачи заявления", - объяснил адвокат.

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