Армянские политологи сочли успешным протест российских мигрантов на голосовании в Ереване

19 марта 2024, 20:20

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Итоги голосования россиян на ереванском участке и километровая очередь на протяжении нескольких часов свидетельствуют об успехе акции протеста "Полдень против Путина", заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта почти километровая очередь российских граждан выстроилась перед избирательным участком № 8026 в Ереване в связи с анонсом акции "Полдень против Путина". По итогам голосования на избирательном участке в российском посольстве в Армении кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков получил почти на 17% больше голосов избирателей на участке в Ереване, чем Владимир Путин, констатировал Центризбирком. Даванков набрал 3474 голоса избирателей (49,85%), Владимир Путин - 2291 голос (32,87%), Леонид Слуцкий - 110 голосова (1,58%) и Николай Харитонов - 127 избирателей (1,82%).

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. О кандидатах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Результаты голосования в российском посольстве в Армении продемонстрировали успех акции протеста "Полдень против Путина", заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Армен Варданян. По его наблюдениям, в голосовании приняли участие, в основном, российские мигранты, приехавшие в Армению по политическим соображениям. "Большинство из них в комментариях прессе выражали недовольство путинским режимом. И это не были армяне с российскими паспортами", - отметил он.

В Армении, по разным оценкам, живет до 20 тысяч российских мигрантов, и, сравнивая с числом избирателей, проголосовавших в Армении, можно сказать о высокой протестной активности, добавил Варданян. Он связывает победу Путина в Азербайджане с тем, что там мало российских мигрантов. "В Армении же мигранты активные, организуют антипутинские и антивоенные протестные акции. В Армении обосновались, в том числе, политически активные мигранты", - пояснил он.

На выборах в Азербайджане Владимир Путин по итогам голосования набрал 2449 голоса (77,26%), Владислав Даванков - 451 (14,23%), Леонид Слуцкий - 73 (2,30%), Николай Харитонов - 63 (1,99%), следует из данных Центризбиркома. Россияне, приехавшие в Азербайджан после начала военной операции на Украине, не проявляют протестной активности, а этнические азербайджанцы с российским гражданством мало интересуются внутренней политикой России, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя итоги голосования в Баку на выборах президента России.

Политолог назвал беспрецедентным голосование в Ереване. "Очередь была не только в полдень или под вечер, очередь была и после 20.00 из-за чего в посольстве были вынуждены продлить голосование. Никогда прежде такого не было на голосованиях в ереванском посольстве", - подчеркнул Варданян.

По его словам, сравнивать активность российских мигрантов на выборах с внутренними акциями протеста неуместно. "Это абсолютно разные повестки. Выборы 17 марта можно сравнить с президентскими выборами Армении 2013 года. И тогда, и сейчас голосование было протестным", - сказал он.

Политобозреватель Акоп Бадалян назвал протесты армянской оппозиции и протестную акцию на голосовании в российском посольстве событиями разного порядка. "Очередь желающих проголосовать впечатляла, но сколько всего российских мигрантов было бы, если бы их собрали на площади? Судя по данным российского ЦИК, в Ереване проголосовали около семи тысяч человек. Армянская оппозиция собирала на митинг и больше сторонников, были силы, которые и половину этого не могли собрать. Сравнение неверное, потому что мотивы разные. Голосование на ереванском избирательном участке можно сравнить с протестным голосованием президентских выборов Армении 2013 года", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян считает успешной ереванскую акцию "Полдень против Путина". "Судя по очереди, а также итогам голосования на ереванском участке, можно сказать, что российские мигранты отреагировали на призыв принять участие в акции. Те, кто покинул Россию, бесспорно уехали из-за политического несогласия. Часть мигрантов среагировали на призыв оппозиции", - пояснил политобозреватель.

По его наблюдениям, в голосовании приняли участие, в основном российские мигранты. "Даже визуально было видно, что подавляющее большинство в очереди, это мигранты из России. Сравнивать активность с общим числом мигрантов, конечно, сложно. Нужно знать, сколько их в Армении, сколько мигрантов приехали голосовать из Грузии. Зная эти показатели, можно судить о соотношении протестной активности", - отметил Бадалян.

Тем не менее, протестная акция 17 марта была многочисленней, нежели какая-либо акция российской оппозиции в Ереване, организованная ранее, добавил он. "Такой массовой акции, которая собрала бы столько противников российской власти, еще не было. Акция 17 марта, несомненно, несравнима. Одна только очередь какое внимание привлекла", - подчеркнул он.

Правозащитник Артур Сакунц также назвал успешной акцию "Полдень против Путина" в Ереване. "То, что Путин проиграл выборы в Ереване, говорят об успехе этой акции. Если выборы в России были свободными, не было давления на оппозицию, политического преследования граждан, Путин проиграл бы и в самой России", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В голосовании приняли участие российские мигранты, бежавшие в Армению и нашедшие здесь убежище, добавил правозащитник. "Сравнивать с протестами по внутриполитической повестке неуместно. Мотивы разные. Но в Армении российские мигранты всегда были активны, и не опасались протестовать против политики Кремля", - заключил Сакунц.

Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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