Семья Хаважа Дербичева назвала расправой приговор по делу о финансировании терроризма

19 марта 2024, 00:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вина жителя Малгобека Хаважа Дербичева, осужденного на 15,5 года по делу о финансировании терроризма, не была доказана, сам Хаваж и свидетель по делу дали нужные силовикам показания под пытками, заявили отец Дербичева и его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Малгобека Хаважа Дербичева к 15,5 года колонии, признав его виновным в пособничестве организации финансирования "Исламского государства"*.

По версии следствия, Дербичев предоставил своему другу Ильясу Картоеву собственные банковские карты, и Картоев с их помощью направил на финансирование "ИГ"* более 13 млн рублей. Следователи сочли, что Дербичев получал от Картоева деньги за пользование картами и знал о назначении средств. Отец Хаважа Дербичева и его адвокат настаивали, что подсудимый не знал о намерениях Картоева, не был связан с его операциями.

Хаваж Дербичев был задержан по делу о финансировании терроризма в августе 2022 года вместе с Тамерланом Картоевым. По делу также проходит уроженец Ингушетии Ильяс Картоев, объявленный в розыск. Согласно версии следствия, последний ежемесячно переводил Дербичеву пять тысяч рублей за использование его банковских карт. Из этого утверждения следователи сделали вывод, что Дербичев знал о противоправном характере действий знакомого.

Хаважу Дербичеву в январе этого года исполнилось 40 лет, у него трое несовершеннолетних детей. Он с отличными результатами окончил школу и получил высшее юридическое образование, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его отец Магомед Дербичев.

"Мы не можем понять, за что такой суровый приговор? По факту, из озвученных миллионов ему вменили 16 тысяч 100 рублей. 15 тысяч из этих денег ему прислал его дядя по матери, происхождение еще 1100 рублей так и не было даже установлено. Вот за его же собственные деньги его осудили на 15,5 года. И родные, и соседи, все, кто его знает, в шоке от такого чудовищного приговора. Я объясняю эту расправу лишь тем, что он нацмен, ингуш", - сказал отец обвиняемого.

Задержание Хаважа происходило у него дома, на стадии предварительного расследования он подвергался пыткам и насилию со стороны спецслужб, рассказал Магомед Дербичев.

"Он сам подвергался давлению и его жена, когда была беременна - ее пугали, что ребенка заберут, требовали, чтобы оговорила своего мужа, что он виноват, что сделал специально все. Хаважу на голову надевали мешок, угрожали в задний проход палку затолкать, потому он себя оговорил. Никакого медосвидетельствования ему не проводили, а когда он сообщил о пытках, на теле уже не было следов", - рассказал отец осужденного.

По словам Магомеда, его сын с детства был знаком с Ильясом Картоевым, который выступил организатором сбора благотворительных средств на карты Хаважа. "Они вместе учились, вместе выросли. Он попросил открыть карту на свое имя и дать ему в пользование, сказал, что это нужно для благотворительного проекта. Конечно же Хаваж не подозревал ничего подобного, и никогда бы не стал подвергать себя и свою семью такому риску", - рассказал Магомед Дербичев.

Адвокат обвиняемого Мустафа Гаракоев подал жалобу на приговор. Защита настаивает, что суд неверно истолковал нормы процессуального права, и требует отменить приговор в связи с недоказанностью вины Дербичева.

"Мы еще ожидаем мотивировочную часть решения, но предварительную жалобу я подал 14 марта, чтобы не пропустить сроки. Мы считаем, что вина Хаважа не доказана. Ему вменили период, когда ему якобы стало известно о деятельности Картоева. Всего с февраля 2018 по 22 сентября 2021 года оборот по карте был 29 млн 975 тысяч рублей. Хаважу вменили сумму 13 млн рублей за период с 16 апреля по 22 сентября 2021 года. Мы доказали, что такой суммы нет, дело вернули на доследование, и в суд обвинение дошло с суммой в 16 тысяч 100 рублей, - эти деньги поступили на карту в течении шести месяцев, в течение которых Хаважу было известно о деятельности Картоева. Из них 1100 рублей неизвестно откуда, а 15 тысяч рублей переводил его дядя, которого мы допросили в суде, представили выписки, и он это подтвердил. Это если не фальсификация, то как минимум ошибка следователя", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мустафа Гаракоев.

По словам адвоката, Хаважу Картоеву было известно лишь, что его карты используются для сбора средств на строительство колодцев в Африке. "Его вызывали на опрос сотрудники ФСБ 16 апреля 2021 года. В деле есть этот опрос. Там нет ни слова о том, что Хаваж уведомлен или из чего бы понял, что Картоев занимался финансированием терроризма. Хаважа спрашивали, кому отдал карты и как это сделал, не говорили про его финансирование [терроризма]. Вот с 16 апреля 2021 года и по день блокировки карты вменен период", - рассказал адвокат.

Вменяя Дербичеву умышленность действий, следователи заручились показаниями зависимого от них свидетеля, Адама Картоева, отметил защитник. "Дербичев и в суде сказал, что его пытали, били, вынуждали показания против самого себя. Он себя оговорил, что он знал, что он занимается этим финансированием. Был свидетель Адам Картоев, утверждающий, что в Малгобеке он встречался с Хаважем и Тамерланом Картоевым, и оба якобы сказали ему, что они знали о том, что Ильяс занимался финансированием. Дербичев сообщил, что Адама тоже били, издевались над ним, чтобы он дал такие показания. Адам тоже отдавал свои карты, а на момент, когда он их забрал, они уже были заблокированы", - рассказал адвокат, добавив, что все процессуальные действия в период предварительного следствия проходили в присутствии госзащитника и с нарушением прав Хаважа Дербичева.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Исламское государство", "ИГ" - террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.