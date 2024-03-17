Жительница Моздока объяснила попытку испортить документы на избирательном участке

17 марта 2024, 00:30

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Девушка, которая облила книгу учета избирателей йодом в Моздоке, рассказала на видео, что оказалась под влиянием мошенников.

Как писал "Кавказский узел", 1Жительница Моздока родом из Ярославской области пыталась вылить йод на бюллетени, но в итоге испортила список избирателей и была задержана, сообщили в полиции. Инцидент не повлиял на процесс голосования, а испорчен оказался лишь угол списка, сообщили в избиркоме Северной Осетии.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Видео допроса жительницы Моздока, облившей йодом списки избирателей, опубликовал 16 марта телеканал «Рен ТВ». По ее словам, она пошла на избирательный участок по указанию куратора, на участке она была на связи и с ним. Он пояснил, что сотрудница избиркома, которая принимала у нее бюллетень, - сторонница Украины. Когда зашла в кабинку, девушка продолжила переписку в мессенджере.

На видео опубликована переписка в WhatsApp*. «Заливайте стол. И ее. Это то, я узнал ее по фото», - пишет собеседник. «Прям стол заливать?», - спрашивает владелец аккаунта. «Открывайте бутылку и заливайте. Да. И ее. Быстрее. Время», - пишет ей собеседник.

«Я в кабинке открыла бутылку, крышечку и положила в свой бюллетень и испортила книгу (учета) граждан. После всего он писал: "Убегайте". Я убегала, но меня задержали» - рассказала девушка. По ее словам, после этого ее собеседник не выходил на связь.

"Как вы вообще поняли, что попали к мошенникам?" - спрашивает ее голос за кадром. «После того, как все это случилось», - отвечает она.

Она объяснила, что ее запугали тем, что ее паспортные данные станут известны, следует из видео, размещенного в Telegram-канале телекомпании.

В описании к видео указано, что мошенники заставили девушку взять кредиты на значительную сумму, после чего заставили пойти на участок, и чтобы не допустить утечки данных залить книгу учета граждан.

На сайтах и в Telegram-каналах управлений МВД и Следкома по Северной Осетии к 00.30 мск не опубликовано этой видеозаписи допроса.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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