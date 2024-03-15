Волгоградские активисты назвали выборы президента игрой в демократию

15 марта 2024, 16:44

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Штабы кандидатов в президенты на местах фактически не работали, а сами кандидаты, посетившие Волгоград, вели крайне осторожную агитацию, не критикуя власти и не поднимая острых тем, отметил волгоградский журналист, рассказавший также о препятствиях при посещении участков. Зарегистрироваться как наблюдатель в этом году не удалось, сообщил один из активистов.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. В Прохладном полицейские вручили активистке Анастасии Емельяновой предостережение о недопустимости "антиобщественного поведения" после того, как она анонсировала планы испортить избирательный бюллетень.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Член регионального отделения партии "Яблоко" Владимир Титов, который был наблюдателем на прошлых выборах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на территории Волгоградской области движение "Голос"* не работает. Его попытка устроиться наблюдателем в региональном отделении партии "Новые люди" закончилась неудачей.

"Меня там просто проигнорировали. Обратился к ним с запросом. Они пообещали передать его руководству и сообщить о результатах рассмотрения. Но результат нулевой. Так как наша партия ("Яблоко") в выборах не участвует, наблюдателей от нее, понятно, нет", - заявил Владимир Титов.

Предвыборная кампания, по словам Титова, в Волгоградской области проходила "вяло". Вдоль городских магистралей были видны только билборды кандидата от ЛДПР Слуцкого и президента Путина ("без его портретов")

Журналист одного из интернет-изданий Вячеслав Лемкус рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что получить аккредитацию в облизбиркоме он "даже не пытался". "А без аккредитации на УИКах работать не получается. Был в четырех участковых избиркомах в Краснооктябрьском районе. Все попытки провести там фото и видеосъемку заканчивались моим выдворением на улицу. Нужно признать, что полицейские пока выдворяют вежливо", - рассказал журналист.

По словам Лемкуса, из четырех УИКов, где ему удалось сегодня побывать, наблюдателей он видел только на одном. "Моя попытка поговорить с ними (с наблюдателями) закончилась тем, что один из них просто позвал председателя УИКа и пожаловался на меня, что я мешаю им наблюдать. Не хотят общаться с журналистами без указки свыше", - рассказал он

Предвыборную кампанию в Волгоградской области Лемкус назвал "фиктивной". Посещавшие Волгоград кандидаты, по его словам, вели "очень осторожную агитацию". Они игнорировали "щекотливые темы", связанные со специальной военной операцией, ухудшением экономического положения в стране и, в частности, в Волгоградской области. "Ну, что тут предложил Харитонов, например, - избитую тему проведения референдума по переименованию города в Сталинград. Даванков только хвалил местные власти. Его "Новые люди" на своих платформах высказались о бедственном положении в здравоохранении и о низких зарплатах учителей. И, пожалуй, все. Сам же Даванков на эти темы прилюдно не говорил во время предвыборной кампании. Штабы их вообще бездействуют. Не понятно, зачем их создавали вообще", - возмутился Вячеслав Лемкус.

"Информационная площадка на этих выборах аккуратно вычищена. Нет ни независимых наблюдателей, ни журналистов, ни, тем более независимых самостоятельных кандидатов в президенты. Мы наблюдаем игру в демократию, эдакие народные электоральные забавы", - заключил Вячеслав Лемкус.

"Был им приказ участвовать — они его исполнили, а задачи бороться за голоса не стояло", - кратко прокомментировал кампанию соперников действующего президента России член федерального бюро партии "Яблоко" Александр Ефимов.

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