Боец из Нижних Ачалуков объяснил "поспешными выводами" видео с критикой властей

11 марта 2024, 17:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видеообращение к Путину с жалобой на местные власти жители ингушского села Нижние Ачалуки записали, так как не учли, что чиновникам нужно время на решение проблем с отсутствием водоснабжения и электричества, объяснил участник военной операции Мурат Эсмурзиев. Участника военной операции убедили отказаться от претензий к властям, предположили пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", жители села Нижние Ачалуки Малгобекского района страдают от отсутствия водоснабжения, электричества и газа, а власти Ингушетии ограничиваются обещаниями решить проблему, заявил участник военной операции Мурат (также упоминается в СМИ как Мурад) Эсмурзиев в видеообращении к Путину.

Видеообращение Эсмурзиева опубликовало 10 марта в 12.35 мск издание "Фортанга". В своем обращении Эсмурзиев пояснил, что в селе "проживают без электроэнергии и воды многодетные семьи", в том числе 11 семей участников военной операции на Украине. "Мы уже девять лет обиваем пороги всевозможных инстанций с целью наконец добиться гарантированных Конституцией жизнеобеспечивающих ресурсов. Это газ, вода и электроэнергия. Мы уже устали от обещаний и клятвенных заверений руководителей нашего региона", - пожаловался Путину Эсмурзиев.

Уже вечером 10 марта Мурат Эсмурзиев выступил с заявлением, суть которого кардинально отличается от слов на видео, следует из публикации, размещенной в 22.04 мск 10 марта в телеграм-канале государственного РИА "Ингушетия".

Новая публикация озаглавлена "Обращение жителя с. п. Нижние Ачалуки Эсмурзиева М. А.". В ней говорится, что Эсмурзиев "прокомментировал видеообращение" по поводу "отсутствия электро- , газо- и водопровода, соответствующего стандартам ГОСТ в новостройках, где проживают 11 семей военнослужащих".

Мурат Эсмурзиев пояснил, что ранее по этому вопросу встречался с первым вице-премьером Ингушетии и главой Малгобекского района, которые "заверили его, что этот вопрос будет решен в ближайшее время". Глава Малгобекского района "вызвал представителей всех ответственных по данным вопросам служб для обсуждения и согласования рабочих моментов", отмечается в публикации.

"Хочу сказать, что в этом видеообращении я и жители новостроек поспешили сделать выводы, так как мы подумали, что работы будут начаты на второй день после нашей встречи, однако не предусмотрели, что понадобятся несколько дней для закупки оборудования и предварительных работ. Чем, собственно, и занимался глава района эти три дня, после нашей встречи", - сообщил агентству Мурат Эсмурзиев.

Глава Малгобекского района Абдулхамид Костоев провел совещание, на котором рассмотрел обращения "бойцов специальной военной операции, которые проживают в районе новостроек в сельском поселении Нижние Ачалуки", сообщила 27 февраля на своем сайте газета «Ингушетия». "Военнослужащие жаловались на отсутствие газоснабжения и проблемы с некачественной работой уличного электроснабжения. [...] Глава района поручил подсчитать необходимое количество опор линий электропередач и оценить объем работ, требующихся для исправления ситуации на данной улице", - говорится в публикации.

Под публикацией РИА, по состоянию на 17.30 мск, не размещено ни одного комментария. Под репостом этой публикации в Instagram*-паблике "novostii_ingushetii24" размещено, по состоянию на 17.30 мск, 23 комментария. Авторы некоторых из них предположили, что Эсмурзиева убедили отказаться от претензий к чиновникам.

"Похоже, взамен попросили это заявление. Но в целом всё сработало. Волки будут сыты и овцы целы", - написал, в частности, tamer_land2018. "Заставили перевернуть пластинку", - предположила milanamilana9876.

Другие пользователи поддержали недовольство жителей села. "Правильно записали видео… Исполняй они свою работу хорошо и правильно, вам бы не пришлось вообще сидеть без всего этого, не то что видео записывать", - написала, в частности, ezh.madina.

"Я скорее, как и многие, кто просмотрел обращение, поверил, что три дня готовились днем и ночью к началу работ, подыскивая качественные материалы, ведь у нас такие заботливые чиновники на местах, переживающие за жителей", - саркастически заметил kalinoss123. "Боятся чиновники за кресла свои, жаловаться надо, результат будет", - высказал мнение iandiev_iakub.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.