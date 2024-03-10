Боец из Ингушетии пожаловался Путину на проблему с водой и светом в селе

10 марта 2024, 14:42

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Жители села Нижние Ачалуки страдают от отсутствия водоснабжения, электричества и газа, а власти Ингушетии ограничиваются обещаниями решить проблему, заявил в видеообращении к Путину участник военной операции Мурад Эсмурзиев.

Видеообращение военнослужащего из Ингушетии к Путину опубликовало сегодня в своем телеграм-канале местное издание "Фортанга". На кадрах видеообращения видны около дюжины мужчин разного возраста. На переднем плане стоят два человека в камуфляжной одежде, обращение с листа бумаги зачитывает один из них. Он представляется участником военной операции на Украине, добровольцем из села Нижние Ачалуки Малгобекского района Мурадом Эсмурзиевым.

"На СВО нахожусь с октября 2022 года. В данный момент я в очередном отпуске. Я обращаюсь к верховному главнокомандующему вооруженных сил Российской Федерации и президенту Владимиру Владимировичу Путину. Это обращение – вынужденный шаг и последняя наша надежда", - говорит мужчина на видео.

Он пояснил, что в селе "проживают без электроэнергии и воды многодетные семьи", в том числе 11 семей участников военной операции на Украине.

"Мы уже девять лет обиваем пороги всевозможных инстанций с целью наконец добиться гарантированных Конституцией жизнеобеспечивающих ресурсов. Это газ, вода и электроэнергия. Мы уже устали от обещаний и клятвенных заверений руководителей нашего региона. Наши гражданские права и права ветеранов СВО бесстыже попираются. Владимир Владимирович, просим вас обратить внимание на нашу проблему. Мы хотим всего лишь газ, электроэнергию и воду", - заявил автор обращения.

"Кавказский узел" писал также, что от участников специальной военной операции из числа жителей Дагестана периодически звучат обращения к главе республики Сергею Меликову. Военнослужащие, находясь в зоне боевых действий, записывают видеообращения, в которых просят решить различные социальные проблемы в их родных населенных пунктах. Так, 10 сентября 2023 года бойцы из числа жителей села Рубас Дербентского района попросили построить детсад в их селе.

Ранее, 29 августа 2023 года, участники военной операции обратились к Меликову из-за мусорного полигона около бархана Сарыкум.

Обращения участников военной операции власти берут на особый контроль, потому бойцы используют этот формат и для решения проблем своих семей, указал заместитель главного редактора дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов.

"На сообщения из зоны СВО быстрее и внимательней реагируют. Но это превратилось в распространенную практику, обращаются из зоны СВО к дагестанским и российским властям по самым разным вопросам: мусор, земельные участки, детсады, вопросы жилья. Ко всем бытовым вопросам, которые не решаются на местном уровне, с помощью таких обращений пытаются привлечь внимание", - сказал журналист "Кавказскому узлу".

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