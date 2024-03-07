Кадыров отчитался о проверке родных убитых в Ингушетии боевиков

07 марта 2024, 00:28

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Чеченские силовики проверили проживающих в республике родственников боевиков, убитых во время контртеррористической операции в Карабулаке, сообщил Рамзан Кадыров.

"Кавказский узел" сообщал, что силовики 3 марта убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта", в ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ. 5 марта стало известно, что три человека заподозрены в пособничестве участникам террористической организации и хранении оружия.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

В Чечне проверили родных убитых в ходе контртеррористической операции в Ингушетии боевиков, отчитался сегодня Рамзан Кадыров. "С преступниками они не имели никакой связи", - написал он в своем Telegram-канале, отчитываясь о совещании с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов.

Глава Чечни пригрозил, "что любого, кто посмеет нарушить покой наших граждан и стабильность в Чеченской Республике, ждёт суровое наказание по всей строгости закона". "Никому не позволено покушаться на мир в нашей республике", - заключил он.

Рамзан Кадыров ранее напомнил о принципе коллективной ответственности. Если человек, совершивший преступление против общественной безопасности или сотрудников правоохранительных органов, скрывается, силовики должны покарать кого-то из его родных, заявил 2 января Рамзан Кадыров, объяснив это чеченскими традициями.

Ранее, 5 декабря 2014 года, после атаки боевиков на Грозный, Рамзан Кадыров заявил о введении принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить.

За этим последовала серия отречений родственников от критиков властей и обвиняемых в террористических преступлениях, пользователи соцсетей отмечали, что не верят в искренность подобных слов.

"Новая газета" ранее отметила, что принцип коллективной ответственности, который используют силовики в Чечне в борьбе с боевиками, неэффективен в современных условиях.

Отметим, что 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате чего два человека - Зелим и Руслан Эльхаджиевы, были убиты силовиками. Руслан Эльхаджиев с 1988 года страдал психическим заболеванием, сообщил чеченский государственный телеканал, отметив, что он не поддавался на уговоры силовиков "и продолжил оказывать сопротивление, при этом бросая гранаты". Вооруженный инцидент с двумя убитыми в Гудермесе 29 марта произошел спустя день после нападения на пост ДПС в Северной Осетии на границе с Ингушетией.

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