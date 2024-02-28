Мать Фарида Сафарли попросила президента Алиева помочь освобождению сына

28 февраля 2024, 00:19

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Мать осужденного в Иране гражданина Азербайджана Фарида Сафарли заявила об ухудшении его здоровья и попросила Ильхама Алиева оказать содействие в освобождении ее сына. Иранские власти используют дело Сафарли для политического торга с Азербайджаном, полагают бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Азербайджана Фарид Сафарли уехал в Иран 20 февраля 2023 года и после 4 марта перестал выходить на связь. Лишь 1 июня стало известно, что Сафарли арестован в Иране по обвинению в шпионаже, сам он отверг обвинения. Впоследствии обвинение смягчили, вменив молодому человеку лишь "намерение шпионажа". Несмотря на отсутствие доказательств вины Сафарли, суд в августе приговорил его к двум годам лишения свободы. 3 ноября суд отклонил апелляцию Сафарли. Психологическое состояние Сафарли, обвиненного властями Ирана в шпионаже, сильно ухудшилось, он может свести счеты с жизнью, заявила его мать Диляра Аскерова 14 января.

Судебный процесс по делу Фарида Сафарли в Иране проходил без адвоката и на языке фарси, которым молодой человек не владеет. Власти Ирана проигнорировали запросы об участии азербайджанских дипломатов и переводчика в судебном процессе. Сафарли стал жертвой политической напряженности между Баку и Тегераном, а следствие и суд проходили с нарушением международных правовых норм, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Мать Сафарли Диляра Аскерова обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой с просьбой оказать содействие в освобождении ее сына.

В своем обращении к руководству страны Аскерова отмечает, что ее сын "вот уже год невинно содержится в иранской тюрьме только за то, что является гражданином Азербайджана". "У моего сына возникли серьезные проблемы со здоровьем. Последние пять-шесть месяцев у него ежедневно происходят неврологические приступы - судороги челюсти. Из-за этого у него уже стали выпадать зубы. Несмотря на мои многократные просьбы, иранские власти ни разу нам не создали условия для видеосвязи с моим сыном. Содержание в иранской тюрьме в тяжелых условиях может привести к непоправимым последствиям для здоровья моего сына. Реабилитация его травм может затянуться на годы. Поэтому я прошу руководство Азербайджана помочь в вызволении Фарида из иранской тюрьмы", - сказала Аскерова.

Она также обращает внимание Алиевых на то, что ее сын вместе учился в университете ADA c их сыном, Гейдаром Алиевым-младшим. "Как мать прошу Вас помочь в возвращении Фарида в Азербайджан", - отмечает Аскерова в своем обращении.

В пресс-службе МИД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" по поводу обращения Аскеровой сказали, что "сотрудники генконсульства Азербайджана в Тебризе с самого начала интересовались делом Сафарли, оказывали юридическую помощь в обеспечении его процессуальных прав, привлечении к защите адвоката, регулярно проводят встречи с ним, ему обеспечиваются телефонные звонки с членами семьи". "Правительством страны предпринимаются все необходимые меры для защиты прав и интересов Фарида Сафарли", - отметили в МИД Азербайджана.

Эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров считает, что юридических препятствий для передачи Сафарли Азербайджану нет. "Азербайджан периодически передает Ирану осужденных иранских граждан для отбытия наказания там, - между двумя странами есть соглашение об экстрадиции. Кроме того, иранские граждане периодически подпадают под распоряжения о помиловании. Иранцы также возвращают азербайджанских граждан. Однако в азербайджано-иранских отношениях эти вопросы решаются не в правовой, а политической плоскости", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключает того, что иранцы используют дело Сафарли как предмет "торга" в решении каких-то политических вопросов или обмена на кого-нибудь из осужденных в Азербайджане граждан Ирана.

"Возможно, Сафарли намеренно предъявили обвинение в шпионаже, чтобы поменять его на гражданина Ирана, осужденного в Азербайджане за реальный шпионаж", - отметил юрист Сафаров.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что между Азербайджаном и Ираном сохраняются политические противоречия по ряду вопросов региональной и международной повестки, и нередко от этого страдают обычные люди.

"Фарид Сафарли фактически заложник этих политических проблем в двусторонних отношениях. Очевидно, правительство Азербайджана пытается добиться освобождения молодого человека. Но, видимо, иранцы запрашивают за это неприемлемо высокую политическую цену”, - считает Гасанов.

Представители посольства Ирана в Азербайджане оказались недоступны для комментариев.

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