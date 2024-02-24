Двое военных из Астрахани погибли на Украине

24 февраля 2024, 17:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Капаев и Антанас Юшка погибли в военной операции на Украине, сообщил мэр Астрахани. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 269 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Радмир Хабиров погиб в военной операции на Украине, сообщил 17 февраля глава Красноярского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 267 бойцов из Астраханской области.

В астраханской школе №13 открыта парта героя, посвященная Алексею Капаеву и Антанасу Юшка - выпускникам школы, "нашим землякам, погибшим при исполнении долга" в зоне военной операции на Украине, сообщил 21 февраля на своей странице во "ВКонтакте" мэр Астрахани Олег Полумордвинов.

Алексей Капаев родился в 1987 году и "с первых дней военной операции на Украине" принял в ней участие, а погиб 21 ноября 2023 года. Антанас Юшка родился в 1995 году и в 2022 году отправился добровольцем в зону военной операции, он погиб 3 августа 2023 года, говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 269 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.