17 февраля 2024, 16:21

Боец из Астраханской области убит на Украине

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Радмир Хабиров погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 267 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Дени Даудов погиб в военной операции на Украине, сообщила 11 февраля администрация Енотаевского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 266 бойцов из Астраханской области.

41-летний Радмир Хабиров из Красноярского района погиб 10 февраля "при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции", сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района Руслан Бисенов.

Хабиров с 2017 по 2020 годы служил по контракту в чеченском селе Борзой в должности гранатометчика, отметил чиновник. "По окончании контракта работал дорожным рабочим, монтажником в различных строительных организациях. […] В июле 2023 года он отправился в зону проведения СВО. Наш боец служил водителем в одном из подразделений морской пехоты 177-го полка Каспийской флотилии", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 267 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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