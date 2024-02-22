Майкопский городской суд. Фото: https://sovetskaya-adygeya.ru/

22 февраля 2024, 15:56

Студентка из Адыгеи оштрафована за дискредитацию армии

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Суд в Майкопе оштрафовал на 30 тысяч студентку-второкурсницу за комментарии в соцсети "о негативном характере использования вооруженных сил Российской Федерации" в ходе спецоперации.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января стало известно, что протокол о дискредитации армии составлен на жительницу Адыгеи Полину Никулину.

Майкопский городской суд   рассмотрел материалы дела об административном правонарушении по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

По версии следствия и суда, 22 декабря 2023 года студентка второго курса курса Адыгейского госуниверситета разместила на странице в соцсети "ВКонтакте" "комментарии, содержащие признаки убеждения о негативном характере использования вооруженных сил Российской Федерации в ходе проводимой специальной военной операции". Девушка признала вину и раскаялась.

Суд постановил назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

На сайте суда опубликовано постановление об административном штрафе Полины Никулиной, студентки 2 курса Адыгейского госуниверситета, решение вынесено 14 февраля. Как следует из карточки дела, протокол поступил в суд 9 января, был рассмотрен 14 февраля.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Житель Майкопа оштрафован за дискредитирующие российскую армию комментарии", "Пацифистский комментарий привел к штрафу жителя Адыгеи", "Пенсионер из Адыгеи оштрафован за комментарии в соцсетях".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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