Подросток из Кабардино-Балкарии извинился за ролик с критикой Корана

14 февраля 2024, 04:58

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Председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев побеседовал с подростком, который снял ролик с уничижительными высказываниями о Коране. После беседы юноша извинился за свой проступок.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии сообщило 13 февраля о встрече с подростками, которые, как утверждается, "уничижительно высказывались о Священном Коране".

В своем телеграм-канале ДУМ КБР отчиталось, что на встрече, помимо представителей управления и упомянутых подростков, также присутствовали родители последних, представители различных ведомств, правоохранительных органов и старейшины.

"Председатель ДУМ КБР Дзасежев Хазраталий Олиевич сделал наставление подросткам, указал что это безнравственный поступок, порочащий не только самих подростков, но и всю республику", - говорится в сообщении. Подростки, в свою очередь, "раскаялись перед Всевышним Аллахом, попросили прощения у всех верующих мусульман, сказали, что они искренне сожалеют о содеянном и впредь обещают не совершать такого рода поступки".

При этом в сообщении не конкретизируется, что именно сделали подростки, но опубликовано видео со встречи. На нем присутствующие осуждают одного подростка, который стоит перед ними с опущенной головой. "На уровне государства в нашей стране не только запрещено оскорблять чувства верующих, но и покушаться на Священной Писание - то есть Коран, Библия, Тора", - сказал Хазраталий Дзасежев, который также заявил, что некоторые люди пытаются дестабилизировать обстановку как в государстве, так и в мусульманских республиках.

Юноша, чей ролик стал причиной разбирательства, извинился "перед всеми верующими, перед всеми мусульманами". "Но в первую очередь я хочу извиниться перед Всевышним, Аллахом за то, что я сотворил такой отвратительный поступок. Я осознаю свою вину", - сказал он. В ответ Дзасежев сказал, что они принимают его раскаяние.

Рядом с подростком стоял взрослый мужчина, судя по всему, отец юноши, который сказал, что не досмотрел за ним и сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Затем высказался присутствующие на встрече руководитель общины месхетинских турок КБР "Ватан Йолунда" Ильяз Пашалиев, который от имени своего народа принес извинения за "глупый поступок" юноши.

Затем внимание присутствующих переключается еще на двоих подростков, чьи лица, правда, заблюрены. Дзасежев говорит, что "такая же вина" лежит и на них. По ролику непонятно, причастны ли они к тому же проступку и что они сделали.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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