Калиматов рапортовал о регистрации всех земель в Ингушетии

12 февраля 2024, 22:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все 584 границ территориальных зон Ингушетии внесены в Единый реестр государственной недвижимости, сообщил глава республики, не уточнив, как зарегистрированы приграничные спорные территории.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году треть заповедника "Эрзи" оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанге. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный нацпарк "Даймохк". Юридическое оформление национального парка "Даймохк" должно завершиться весной 2023 года, Ингушетия уже подготовила и передала в Минприроды свою часть документов, сообщил руководитель Минприроды России на встрече с Рамзаном Кадыровым. Руководство Ингушетии по-прежнему не поддерживает идею создания парка "Даймохк" и подписало лишь дорожную карту по его созданию, отметил вице-премьер республики Магомед Евлоев.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными, а "лидеры ингушского протеста" приговорены к длительным срокам. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами.

В 2023 году Ингушетия полностью обеспечила внесение в Единый реестр государственной недвижимости (ЕГРН) сведений о границах территориальных зон, сообщил сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Выполнены работы по описанию характерных точек границ 281 территориальной зоны. Таким образом, в ЕГРН внесены все 584 границ территориальных зон, содержащихся в утвержденных Правилах землепользования и застройки административных округов и сельских поселений субъекта", - сообщил сегодня глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, "за год оцифровано более 50 тысяч реестровых дел и около девяти тысяч материалов государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства".

Калиматов подчеркнул, что теперь "незаконные сделки с недвижимым имуществом будут минимизированы". "Учет дает подробную информацию о территории и границах, о форме собственности, о владельцах объекта недвижимости. Кроме того, кадастровые сведения очень важны при планировании строительства объектов и инфраструктуры в населенных пунктах", - заявил глава республики.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года возник новый виток спора по поводу территорий между Ингушетией и Чечней. Поводом послужили не согласованные с ингушской стороной работы чеченских дорожников на пограничной реке Фортанге. Что случилось на границе, почему злится Рамзан Кадыров и Махмуд-Али Калиматов хранил молчание, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Напомним, что осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, большинство из них поселилось в соседней Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter)". Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.