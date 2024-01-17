Боец из Астраханской области погиб в военной операции

17 января 2024, 14:12

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Руслан Федяинов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 257 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Егор Чаун погиб в военной операции на Украине, сообщила 11 января администрация гимназии в Знаменске. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 256 бойцов из Астраханской области.

В военной операции на Украине погиб "при выполнении боевого задания" военный из Красноярского района Руслан Федяинов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района Руслан Бисенов.

"Ему было 34 года. Он родился и вырос в селе Сеитовка. В 2008 году окончил СПТУ № 25 села Красный Яр, работал сварщиком в различных организациях. В 2014 году вместе с семьёй переехал в посёлок Комсомольский. С октября 2022 года Руслан Сергеевич участвовал в специальной военной операции наводчиком первой разведывательной роты", - говорится в публикации чиновника.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 257 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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