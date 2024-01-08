Родственники сообщили о задержании в Иране азербайджанского студента

08 января 2024, 01:04

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Гражданин Азербайджана Давуд Сафаров проходил обучение в медресе в Иране, но решил вернуться на родину. На границе его задержали иранские пограничники, сообщили родственники.

Студент из Азербайджана Давуд Сафаров арестован иранскими пограничниками.

По данным родственников Сафарова, он проходил религиозное обучение в медресе "Имам Хомейни". Он, однако, принял решение прекратить обучение, так как, по его словам, в медресе велась политическая и антиазербайджанская пропаганда, кроме того, социальное положение обучающихся оставляло желать лучшего, пишет 7 января Oxu.az.

Близкие также сообщили, что на Сафарова оказывалось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. В итоге но решил вернуться в Азербайджан, но был задержан на границе, у него отобрали загранпаспорт и ограничили свободу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2023 году в Иране по обвинению в шпионаже был арестован гражданин Азербайджана Фарид Сафарли. Он отверг обвинение. Впоследствии его смягчили, вменив молодому человеку лишь "намерение шпионажа". Несмотря на отсутствие доказательств вины Сафарли, суд в августе приговорил его к двум годам лишения свободы. В ноябре апелляционный суд оставил приговор в силе.

МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран после нападения на азербайджанское посольство в Тегеране 27 января 2023 года. Во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. Президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом. Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране, сотрудники посольства и члены их семей вечером 29 января были доставлены специальным авиарейсом в Баку, хотя генеральное консульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

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