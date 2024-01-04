Комментарий в соцсети обернулся астраханке штрафом

04 января 2024, 14:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Ахтубинского района Наталью Дмитриеву, признав, что ее комментарий в соцсети с критикой спецоперации на Украине дискредитировал российских военнослужащих.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, жительница Ахтубинского района Наталья Дмитриева разместила в соцсети "Одноклассники" комментарий, в котором раскритиковала специальную военную операцию. Комментарий обнаружили силовики и составили на Дмитриеву протокол.

Ахтубинский районный суд оштрафовал Наталью Дмитриеву на 30 тысяч рублей, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Ахтубинского районного суда уточняется, что Дмитриева признана виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Нательи Дмитриевой или ее представителей не поступало.

Напомним, 15 мая 2023 года суд в Астрахани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Дмитрия Киселева, также посчитав дискредитацией армии его комментарии в соцсети.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.