Жители Калмыкии заявили о недооценке властями трагедии депортации

30 декабря 2023, 12:26

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Настоящие масштабы трагедии депортации калмыков стали известны только спустя почти полвека после ее проведения, поскольку власти СССР запрещали говорить на эту тему, отметила уроженка Калмыкии, директор по Европе и Центральной Азии Норвежского Хельсинкского комитета Инна Сангаджиева. Масштабы этой трагедии не оценены должным образом властями до сих пор. В 80-ю годовщину депортации некоторые калмыцкие СМИ даже не упомянули об этих репрессиях, льготы их жертвам существуют лишь номинально, а выплаты от государства – низкие, отметили жители Калмыкии в сети.

Как сообщал "Кавказский узел", с 2004 года в Калмыкии 28 декабря – День памяти жертв депортации калмыцкого народа.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Директор по Европе и Центральной Азии Норвежского Хельсинкского комитета Инна Сангаджиева родилась в селе Адык, примерно в 130 километрах от Элисты. О том, через что прошли поколения ее родителей, бабушек и дедушек она узнала спустя годы, сообщается на сайте комитета в публикации, посвященной 80-й годовщине депортации Калмыков.

"В советские времена было запрещено говорить о депортациях, поэтому я помню, что эта тема упоминалась совершенно без контекста в моем детстве. О том, как мой отец вырос в Сибири, как родители моей матери остались сиротами, что мой дедушка воевал, а бабушка потеряла слух в тайге, и что некоторые из бабушкиных детей погибли", – отметила Сангаджиева, перевод слов которой "Кавказский узел" выполнил посредством сервиса "Google Переводчик".

Историю своей семьи она узнала только в конце 1890-х годов. "Оказалось, что бабушка завернула отца в небольшой ковер, где он около месяца просидел в скотовозе по дороге в Сибирь. Вот как он выжил. Мой дедушка был фронтовым парашютистом, входил в состав Днепровского десанта, ветеран ВДВ 3-й гвардейской армии. В больнице его чуть не отправили в ГУЛАГ. Благодаря отважному врачу, заявившему, что он этнический казах, а не калмык, его не арестовали, а отправили обратно на фронт", – рассказала Инна Сангаджиева.

По прибытии в Сибирь десятки тысяч калмыков были помещены в спецпоселения с тяжелыми условиями. Калмыки работали чернорабочими в сельском хозяйстве, горнодобывающей и лесной промышленности, выполняя принудительные работы в слаборазвитых регионах Сибири.

"Со стороны моей матери некоторые буддисты были либо отправлены в лагеря, либо умерли в Сибири. Лишь в 1990-е годы в Калмыкии вновь стали практиковать буддизм. Боюсь, что калмыцкий язык, культура и самобытность были утеряны после того, как калмыков расселили по всей Сибири. Мою бабушку отправили в Кокшетау (ныне Казахстан), а ее брат оказался на Камчатке на Дальнем Востоке России. Они не виделись 13 лет", – пояснила правозащитница.

Он пояснила, что депортация ее предков из Калмыкии повлияла на ее выбор заниматься правозащитной деятельностью. "Когда были объявлены гласность и перестройка, общество само начало раскрывать ужасные тайны прошлого. Чем больше раскрывалась история, тем больше появлялось вопросов. Почему мой дедушка не смог посетить Австрию, которую он помогал освобождать? Почему победа стоила стольких жизней? Почему им приходилось так много лгать? Почему Россия не могла быть свободной страной?" – сказала Сангаджиева.

По ее словам, чтобы найти ответы на вопросы она начала изучать политологию. "Моя мечта – написать имя каждой жертвы репрессий на камнях и разложить их по территории Российской Федерации, чтобы мы помнили. Но остается вопрос: хватит ли места?" – сказала правозащитница.

О том, что власти уделяют недостаточно внимания трагедии депортации Калмыков, высказались и другие жители республики. В частности, 29 декабря в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Подслушано Калмыкия" был опубликован пост о памятном митинге в Элисте. На 12.25 мск 30 декабря эта запись набрала 140 отметок с реакцией пользователей и 10 комментариев.

"Ждала на центральных каналах, так не словом и не обмолвились. Даже в рубрике "Календарь" на ОТР на 28-е число. Обидно", – написала Svetlana Konkina.

"Всё-таки согласуют у нас еще митинги. Но только не в крупных городах", – считает Филипп Жилин.

В телеграм-канале "Калмыкия News" 23 декабря был опубликован пост о том, что реабилитированные жители Калмыкии, рожденные до 28 декабря 1943 года, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч) рублей. На 12.25 мск 30 декабря эта запись набрала около 3,5 тысячи просмотров и 12 комментариев.

"К такой дате, как 80 лет со дня депортации, все калмыки (любого возраста) из категории репрессированных достойны этой единовременной выплаты. Что за несерьёзная избирательность, о которой вообще не должно быть никакой речи?" – задалась вопросом Elvira Sh.

"Есть еще рожденные в день депортации и те, кто родился в пути. Но записи о рождении идут январем 1944 года", – отметила Marina Kucherova.

"А дети, которые родились у униженных, голодных родителей, не заслужили эти деньги? Сколько им досталось тоже пережить? Они были третьесортными. И что за талоны выдают в соцзащите? Хоть бы подумали, что репрессированными уже большинству за 70 лет. Кто поедет на автобусе по республике? В райцентрах нет автостанций. Пожилым людям куда идти, где ждать этого автобуса? Надо добираться до Элисты. И это называется выплаты репрессированным? Льготы у нас только на бумаге. А льготы на лекарства? Каждый месяц меняется список. И дорогие лекарства в этот список не входят. Глазные лекарства вообще не входят. И какие же это льготы?" – возмутился пользователь с ником Valentаin.

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