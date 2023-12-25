Жители волгоградского поселка добились строительства перехода через железную дорогу

25 декабря 2023, 05:35

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Четвертый кассационный суд оставил в силе решение нижестоящих судов, которые обязали ОАО "Российские железные дороги" построить мост или тоннель через участок железной дороги, разделяющий две части волгоградского поселка Горьковский.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года стало известно, что жители поселка Горьковский подали иск в суд к ОАО "Российские железные дороги" с требованием возвести мост или тоннель для пешеходов через реконструируемый участок железной дороги, соединяющий две части поселка.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Советского районного суда и Волгоградского областного суда, которые обязали ОАО "Российские железные дороги" обеспечить безопасный проход жителей поселка Горьковский через железную дорогу, пишет 23 декабря "Высота 102".

Суд отклонил жалобу "Российских железных дорог" на решение нижестоящих судов. Жителям поселка об этом сообщили представители Волгоградской транспортной прокуратуры, которые провели с ними встречу. Они рассказали, что в ближайшее время в поселок приедут проектировщики из ОАО "РЖД", которые должны определить, какого типа объект придется построить, чтобы соединить две части населенного пункта.

Ранее жители поселка заявили о нарушениях при рассмотрении вопроса о прокладке участка железной дороги. В частности, чиновники администрации Советского района на суде заявили, что провели в 2011 году слушания и местные жители дали добро на строительство. Однако выяснилось, что большинство участников слушаний оказались работниками РЖД и не проживали на территории, которая оказалась отрезана от остальной части железной дорогой. Материалы об этом были переданы в УФСБ по Волгоградской области.

Местные жители, комментируя решение кассационного суда, отметили, что если бы ОАО "РЖД" сразу прислушалось к просьбам сельчан, им бы не пришлось теперь решать вопрос, демонтировать ли часть железнодорожного полотна для строительства туннеля или моста.

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