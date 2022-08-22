Жители волгоградского поселка судятся с РЖД из-за реконструкции дороги

22 августа 2022, 04:48

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После реконструкции участка железной дороги переезд, соединяющий две части поселка Горьковский, планируется ликвидировать, и местным жителям придется делать крюк в 30 км. Они потребовали оставить переезд и возвести мост или тоннель для пешеходов.

Советский районный суд Волгограда начал рассмотрение иска к ОАО "Российские железные дороги", поданного Волгоградской транспортной прокуратурой Южной транспортной прокуратуры в защиту интересов жителей поселка Горьковский.

Жители поселка требуют от компании построить мост или тоннель на месте железнодорожного переезда, который после реконструкционных работ планируется ликвидировать. Сельчане считают, что отсутствие возможности проехать в центр поселка, где находятся школы, больницы, магазины, будет нарушением их конституционных прав. В качестве альтернативы им придется делать крюк в 30 километров в обе стороны, пишет 21 августа "Высота 102".

Третьим лицом по делу является администрация Волгограда. В связи с тем, что реконструкция железной дороги продолжается, рассмотрение иска отложено до октября.

В мае Южная транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление, цель которого - принудить РЖД "обеспечить функционирование железнодорожного переезда и пешеходной дорожки, а также возвести пешеходный тоннель или мост в районе переезда", сообщают "Аргументы-и-Факты - Нижнее Поволжье".

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