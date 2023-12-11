Жители Бабаюртовского района попросили Путина газифицировать их села

11 декабря 2023, 08:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Бабаюртовского района Дагестана, села которых расположены на землях отгонного животноводства, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой газифицировать их населенные пункты. Часть комментаторов в соцсети, просмотревших этот ролик, отметила, что газа в этих селах нет, так как земли отведены для выпаса скота. Другая часть поддержала сельчан.

Видеообращение жителей Бабаюртовского района Дагестана к президенту России Владимиру Путину с просьбой о газификации их населенных пунктов было опубликовано 10 декабря в Instagram-паблике* tut.dagestan.

Села, о которых идет речь, расположены в зоне отгонного животноводства, уточняется в публикации.

На видео показаны несколько десятков человек, некоторые из них держат в руках флаги России, также один из участников акции держит в руках портрет Путина, другой плакат с надписью "Газ". На транспаранте еще одного участника обращения написано, что с просьбой о газификации в том числе обращаются жители сел Новый Борч, Камбулат и колхоза имени Ленина.

Перед собравшимися стоит женщина, она на камеру зачитывает с листа текст обращения. Женщина уточнила, что собравшиеся являются выходцами из сел Рутульского района, которые из-за социальных и иных причин в 1960-1970 годы переселились на территорию Бабаюртовского района.

"Наши села до сих пор не газифицированы, нет тепла в домах, дети мерзнут. Отапливаем дома кизяком, дровами, углем, При этом, все условия – близость от ближайшей газораспределительного пункта, рельеф территории (и так далее) – для газификации есть", – сказала участница акции.

"Мы просим вас содействовать газификации наших сел", – подчеркнула она.

Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan на 08.30 мск 11 декабря набрал 1026 отметок "нравится" и 187 комментариев. Часть их авторов отметила, что земли, о которых идет речь, отведены для выпаса скота.

"Поселенцы ещё что-то хотят? Надеюсь власти увидят и примут меры по поводу заселения земель отгонного животноводства", – заявил пользователь с ником razboynik.us.

"Это земли для скота, отгонные, они не для поселения. Там вопрос стоит как разрешили людям строиться и как документы дали на земли. Поэтому газа там нет", – отметил пользователь djeka_photo.

Другая часть комментаторов поддержала авторов обращения к Путину. "Россия – огромный экспортер газа, а страну до сих пор не газифицировали", – заявила vagabova1535.

"Европу газифицировали, организовали "Северный поток", а в Дагестане ещё не до всех уголков дошли собственные ресурсы", – написала nazhmudinova_elmira.

"Вы думаете легко каждую зиму покупать дрова, уголь, изготавливать сухой навоз, топить ими печь? Если да, то, пожалуйста, приезжайте, будете топить", – отметила alieva_0702.

"Главное, чтобы дошло это обращение", – написал пользователь r.m.g_05.

"Кавказский узел" также писал, что Конституционный суд Дагестана в июле 2022 года счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минимущества Дагестана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.