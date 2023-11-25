25 ноября 2023, 15:39

Двое бойцов из Адыгеи убиты на Украине

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Андрей Шопин и Дмитрий Полутов погибли на Украине, сообщила администрация Кошехабльского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 40 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что Антон Мухин стал 38-м военным из Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Уроженцы села Натырбово Андрей Шопин и Дмитрий Полутов погибли в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила в своем Telegram-канале администрация Кошехабльского района, отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества. Другие сведения о погибших в сообщении от 24 ноября не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 40 военных из Адыгеи. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.20 мск 25 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2950 бойцов с юга России, в том числе 1452 - из СКФО и 1498 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Командир катера из Новороссийска погиб в зоне СВО", "Три бойца из Астраханской области убиты на Украине", "Казак из Туапсе признан погибшим на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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