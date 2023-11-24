ФСИН назвала необоснованными жалобы Арашукова

24 ноября 2023, 16:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Условия пребывания Рауфа Арашукова в колонии соответствуют законодательству, бывший сенатор несколько раз привлекался к дисциплинарной ответственности, заявило управление ФСИН по Оренбургской области в ответ на заявление адвоката о применении к Арашукову пыток и необоснованном помещении в штрафной изолятор.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых. В день приговора Арашуковым Мосгорсуд огласил приговоры и четырем другим подсудимым по делу. Бывший глава управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского ЦПЭ Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии, бывший следователь СКР Андрей Филиппов – к 6,5 года колонии, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев – к пяти годам. Апелляционный суд оставил приговоры в силе.

23 сентября 2022 года присяжные сочли доказанной причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашуковы отказались признать вину. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". На "Кавказском узле" опубликованы также биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове, а новости о преследовании Арашуковых собраны на тематической странице "Опала Арашуковых".

Бывший член Совета Федерации РФ Рауф Арашуков после перевода в колонию особого режима № 6 по Оренбургской области, известную как "Черный дельфин", пожаловался своему адвокату на нарушение прав. В первый же день заключенного раздели догола, угрожали применить клизму и прочие недозволенные методы. Затем от него потребовали объяснений о том, что он якобы использовал нецензурные выражения, на основании чего поместили на семь суток в ШИЗО, где, в частности, ставили в позу "ласточки", сообщил 21 ноября "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката Арашукова Эльмара Ализаде. По словам адвоката, Арашукову угрожали ухудшением условий, если он будет отстаивать свои права.

Арашуковых три недели назад этапировали из "Лефортово", сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева. "Отцу повезло, он попал в Мордовию. А вот сыну достался "Черный дельфин". Когда я там была в качестве журналиста, там был "период гуманизма". Сейчас, по рассказам адвокатов и близких осужденных, там все очень плохо. Рассказы надо проверить, но если верить им - осужденных подвергают мучениям и избиениям. У меня несколько таких жалоб. Но все боятся их направлять в СК или прокуратуру, "как бы хуже не вышло". Вот Арашуков не побоялся. Знаю, что уже несколько сенаторов решили вступиться на бывшего коллегу. Суд приговорил его к пожизненному сроку, но не к пыткам", - отметила она в своем Telegram-канале 21 ноября.

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова дважды отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО) за нецензурную брань и употребление жаргона, сообщил представитель пресс-службы УФСИН по Оренбургской области.

Арашуков неоднократно нарушал правила распорядка, за что привлекался к дисциплинарной ответственности. У него уже десять взысканий. "Распространяемая в федеральных СМИ информация о якобы несоблюдении прав осужденных, отбывающих наказание в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, является недостоверной. В частности, условия отбывания наказания осужденного Арашукова соответствуют всем нормам действующего законодательства", - привело 22 ноября слова представителя пресс-службы УФСИН РИА "Новости".

Суд также взыскал с Арашуковых 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых по их заказу людей и постановил сохранить арест на имущество осужденных на сумму 1,3 миллиарда рублей до вступления приговора в законную силу, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.