Сочинка потребовала от нацпарка компенсацию за разрушенный садовый участок

24 ноября 2023, 07:57

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Из-за застройки земель Сочинского нацпарка оползень и строительный мусор разрушили садовый участок и повредили дом, заявила пенсионерка Галина Качурина, потребовав восстановить постройки и выплатить компенсацию морального вреда.

23 ноября пенсионерка Галина Качурина обратилась в суд Хостинского района с иском к национальному парку Сочи с требованием восстановить уничтоженный оползнем участок с постройками и садом, восстановить дорогу к садовому товариществу и выплатить 7 миллионов рублей за моральный вред в результате почти трехлетнего бездействия руководства национального парка.

Корреспонденту "Кавказского узла" Галина Качурина рассказала, что купила участок № 25 в СНТ «Восход-6» более 40 лет назад, его сегодняшняя рыночная стоимость - 7 миллионов рублей. На участке расположен садовый домик и хозяйственный блок для хранения садового инвентаря. Участок граничит с территорией национального парка.

"Начиная с 2020 года на мой участок стал сходить оползень. Сначала он завалил дорогу общего пользования, которая проходила между моим участком и нацпарком, и таким образом порядка 20 садоводов, включая меня, оказались отрезанными от доступа к своим участкам. Мы стали обращаться в различные инстанции: в администрацию Раздольного сельского поселения, администрацию района, города, нацпарка, в полицию, в прокуратуру, но отовсюду шли отписки, смысл которых сводился к пересылкам наших обращений чиновниками друг другу. Тогда мы решили сами убрать грунт. Наняли машину, заплатили деньги. Но вскоре оползень опять сошел на дорогу, уже более мощный, и завалил не только дорогу, но и часть моего домика, столбы электричества, уничтожил мой забор, деревья, теплицы. Домик, где я жила постоянно, стал непригоден для дальнейшего проживания, так как был поломан. Взбился пол, провалилась крыша, поползли стены… Стоять рядом с ним опасно, так как он может в любой момент упасть", - рассказала пенсионерка.

По ее словам, из-за оползня серьезно пострадали фруктовые деревья в ее саду. "Земля пошла волнами по всему огороду, образовались трещины в земле 20-40 сантиметров. Сейчас бегут селевые потоки с землёй и камнями по огороду после каждого, даже маленького дождя. Там, где у меня был ранее порядок, ровные ступени, уровни, грядки, образовался хаос. Мне по состоянию здоровья нужен свежий воздух, и сад с огородом кормил всю жизнь нашу семью, а сейчас я вынуждена была поменять полностью свой жизненный уклад и живу в семье моей дочери, с зятем и внуком", -рассказала Галина Качурина.

Дочь пенсионерки Елена Качурина также рассказала, что уже три года ее мама, она с супругом и их сын ютятся в однокомнатной квартире на 20 квадратных метрах. "Мама нервничает из-за этой ситуации и говорит, что ей было комфортно в ее садовом домике на природе, где она занималась любимым делом, была на земле, общалась с соседями, где у нее было много друзей и подруг-пенсионерок. Фактически на участке мои мама с папой прожили всю жизнь. Недавно папа умер", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Качуриных, на участке они фактически уже не бывают, потому что там "нечего делать". Пропало несколько урожаев фруктов и овощей, что повлекло дополнительные расходы на питание при небольшом бюджете семьи.

"Мы писали и обращались в разные инстанции и потом поняли, что это бесполезно. Решили провести свое расследование и, поднявшись на гору, обнаружили, что фактически земли национального парка, где был лес, застраиваются, и на оползневых склонах строятся дома. Позже мы узнали, что это якобы образованное новое СНТ «Дубрава-1». Прямо напротив нашего дома вверх по склону нацпарка на оползне был выстроен дом... Мы еще с момента схода оползня стали замечать, что вместе с землей на нас полетели куски застывшего бетона, камни, разбитая арматура - в совокупности что-то типа разбитого строительного мусора... Мы стали спрашивать [хозяйку дома], откуда этот строительный мусор, однако она наотрез отказалась признавать какую-либо причастность к этому", - рассказала Елена Качурина.

Соседка Качуриных Ольга Соломка рассказала, что в один из таких камнепадов поднялась на гору нацпарка, где располагается СНТ «Дубрава-1», и обнаружила там "Камазы" возле построенного частного дома, которые сбрасывали строительный мусор со склона нацпарка на территорию СНТ «Восход-6». По словам Ольги Соломки, она сделала фото этих грузовиков и передала снимки в полицию. "Писала заявления, но реакция нулевая", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дежурный отдела полиции Хостинского района сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом отделе такого дела нет. "У нас такого дела нет. На каждой территории национального парка есть лесники, которые обязаны следить за состоянием вверенных им территорий", - сказал он.

По словам другой соседки Качуриных, Натальи Юдиной, садоводы "замучились с ситуацией" заваленной оползнем дороги. "У нас в СНТ многие пенсионеры живут. И вот представляете, какая ситуация, приходится вызывать скорую, но скорая проехать к нам не может. И пожарная машина не может к нам проехать - у нас был пожар, но машина проехать так и не смогла, пришлось совершать большой объезд. Пока чиновники ищут, кто виноват, под угрозой жизнь и здоровье десятков членов нашего общества", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Во время схода оползней, по словам Натальи Юдиной, "деревья падают прямо с вывернутыми корнями и катятся на участок Качуриных, там и камни, и пни, и сель, и мусор".

Еще один сосед Качуриных Глеб Варфоломеев высказал корреспонденту "Кавказского узла" мнение, что чиновники несут ответственность за землю национального парка, а полиции следует найти и наказать тех, кто сбрасывал строительный мусор с горы. Он считает правильной подачу иска к нацпарку и готов дать в суде свидетельские показания.

По словам членов садового общества, которые из-за оползня лишились дороги общего пользования и теперь вынуждены добираться к своим участкам в обход, в СНТ 70 садовых участков, сход оползня в нацпарке повлиял на ухудшение состояния порядка 20 участков.

Согласно ответу и.о. директора нацпарка А. Бородина семьей Качуриных, датированному 30 декабря 2022 года, при проверке государственными инспекторами в области охраны окружающей среды установлено, что на склоне земельного участка "на грунтовой поверхности, не защищённой от воздействия атмосферных осадков и не оборудованной для данной деятельности, насыпью накапливаются отходы производства и потребления".

"В связи с большим объемом отвала на склоне, а также неблагоприятными погодными условиями, произошедший в связи с этим оползень переместил большую часть грунта со строительными отходами на земельный участок, находящийся в постоянном бессрочном пользовании ФГБУ «Сочинский национальный парк». В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.39 КоАП РФ - за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Поскольку Сочинский нацпарк не наделен полномочиями на проведение оперативно-розыскных мероприятий, для установления нарушителей материалы проверки были направлены в УВД Сочи, говорится в ответе и.о. директора нацпарка.

Иск подан к национальному парку, потому что "парк должен следить за своей землей, деревьями, состоянием почв и для этих целей существуют лесники", пояснила адвокат Качуриной Ирина Желтухина. Она привела в пример уголовное дело, возбужденное УВД Сочи по 11 тысячам земельных участков нацпарка, которые оказались в собственности частных лиц.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

"А в данном случае речь о большом участке национального парка, который оказался просто завален мусором, камнями, бетоном, железом, вырванными с корнями деревьями... Кто сказал, что национальный парк не должен ухаживать и следить за своими лесными массивами? В каком законе это прописано?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Желтухина, выразив надежду, что суд разберется в этом вопросе.

Адвокат отметила, что бездействие ФБГУ «Сочинский национальный парк» привело к утрате рыночной стоимости земельного участка. "Поскольку движение схода грунта не прекращается, рекультивационные меры не проводятся, полностью завалена дорога, ведущая к земельным участкам садового товарищества « Восход-6». Непринятие мер по рекультивации земельного участка, принадлежащего ФБГУ «Сочинский национальный парк», может являться причиной ухудшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории принадлежащего моей доверительнице земельного участка , так как появился запах бытовых отходов: бытовой химии, фекалий, что негативно влияет на состояние окружающей среды, создает угрозу ее здоровью, нарушается гарантированное Конституцией РФ право каждого на благоприятную окружающую среду и на безопасные условия проживания, а также на защиту права частной собственности", - сказала Желтухина.

Истица, по словам адвоката, просит суд обязать ответчика ФБГУ «Сочинский национальный парк» составить проект и провести рекультивацию на участке, расчистить дорогу, ведущую к земельным участкам «Восход-6», и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 7 000 000 рублей.

По мнению Желтухиной, обращение в суд с исковым заявлением к национальному парку как владельцу территории, с которой сошел оползень, было единственным выходом из ситуации.

Сотрудница канцелярии суда Хостинского района подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что иск получен. "Иск будет распределен председателем суда одному из судей, после чего судья в течение 5 суток примет решение о принятии его в производство либо даст срок на устранение недостатков, либо будет отказ в иске, если он не отвечает требованиям закона", - пояснила представитель суда.

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