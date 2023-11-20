Сиражудинова назвала клеветой донос о поддержке антисемитских акций

20 ноября 2023, 17:00

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Дагестанская активистка Саида Сиражудинова назвала клеветой и искажением информации донос от Анны Коробковой о поддержке антисемитских акций в Дагестане. Обращений от правоохранительных органов в связи с этим доносом Сиражудинова пока не получала.

Как писал "Кавказский узел" президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова привлекла внимание известной доносчицы после комментария об антисемитских акциях в Дагестане для одного из западных изданий.

В августе из-за доноса Анны Коробковой силовики вызывали на беседу известного ингушского адвоката Калоя Ахильгова. Анна Васильевна Коробкова известна как автор многочисленных доносов на российских ученых, правозащитников и других людей, которые выступают в качестве экспертов в независимых медиа. Человек (либо коллектив людей), действующий под этим именем, характеризует себя как "профессиональный неоплачиваемый доносчик", сообщила 12 апреля антрополог Александра Архипова*, вступившая в переписку с Коробковой. Сама Коробкова в письме Архиповой заявила, что отправила более 700 доносов только "за первый год специальной военной операции".

Правоохранительные органы в связи с доносом Анны Коробковой не обращались напрямую к Саиде Сиражудиновой, также ей неизвестно, проявили ли они интерес к представленной в доносе информации, сообщила сама Сиражудинова корреспонденту "Кавказского узла". "По крайней мере, я не знаю об этом. Но у Калоя Ахильгова были проблемы ранее в связи с её доносами", - сказала Сиражудинова.

О доносе Коробковой ей стало известно из сообщений коллег. "По местам моей работы она прислала свои письма, говоря о моих "поступках" и требуя уволить, отметила Сиражудинова.

Со слов активистки, ранее на нее уже писали донос, около полутора лет назад, но тогда он не был связан с Анной Коробковой.

Сиражудинова пока не собирается писать встречных заявлений. "Не хочется лезть в эту грязь. Хотя если почитаете её, то увидите, насколько она всю информацию исказила. Начиная с того, что она написала, что я "поддержала протесты". Но я не поддерживала, я сразу заявила прямым текстом о недопустимости беспорядков, что такое поведение неприемлемо для Дагестана. То есть это клевета с её стороны", - указала Сиражудинова.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии рейса из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 18 ноября в суды Дагестана поступили административные дела 412 человек, обвиняемых в правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в аэропорту Махачкалы. Несколько молодых людей арестовано по уголовной статье о массовых беспорядках, но они не признают вину, 27 человек обжаловали свой арест.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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