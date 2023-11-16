Елена Кобзева избрана главой Лермонтова вопреки протестам горожан

16 ноября 2023, 05:37

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Депутаты совета Лермонтова единогласно избрали главой города Елену Кобзеву, против назначения которой местные активисты с октября собирали подписи.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года мэр Лермонтова Станислав Полулях был обвинен в растрате более 37,5 млн рублей из бюджета и отправлен под домашний арест.

Елена Кобзева занимала пост первого замглавы администрации Лермонтова и исполняла обязанности главы после начала уголовного преследования главы города Станислава Полуляха. 15 ноября администрация сообщила, что ее по итогам конкурса выбрали главой города.

"На внеочередном заседании Совета города Лермонтова главой города Лермонтова единогласно выбрана Кобзева Елена Нурбиевна", - сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Между тем, группа местных активистов еще в октябре выразила протест против ожидаемого назначения Кобзевой главой города и начали собирать подписи за вотум недоверия чиновнице. Инициативная группа жителей Лермонтова обратилась к заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко и полномочному представителю президента в СКФО Юрию Чайке с просьбой не допустить ее избрания на должность на постоянной основе.

К 15 ноября активистами собрано более 500 подписей за вотум недоверия Кобзевой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы, общественный деятель и юрист Екатерина Кузнецова.

По словам активистки, назначение Кобзевой главой города не стало сюрпризом. "На этот конкурс подались три кандидатуры - сама Кобзева и еще пара технических: один человек из администрации, а вторую вообще в городе никто не знает. Поэтому избрание Кобзевой не стало ни для кого неожиданностью", - сказала она.

На обращения активистов к полпреду и в администрацию президента пришли формальные ответы с пояснением процедуры избрания главы города. "По доводам, указанным нами в обращениях, ответов не было", - подчеркнула общественница.

Как пояснила Кузнецова, жители Лермонтова недовольны тем, как Кобзева реагирует на их обращения по поводу тех или иных городских проблем. "Я считаю, что она не болеет за город и не ратует за жителей. Местным жителям она постоянно отвечает отписками. Даже прокуратура не раз уже выносила представления о том, что администрация необоснованно и в нарушение закона отвечает людям отписками", - пояснила собеседница.

С тех пор, как Кобзева стала врио главы города, в Лермонтове началась хаотичная застройка, под эту застройку вырубаются деревья - в частности, было вырублено 796 деревьев на улице Радонежской, по этому поводу было представление прокурора, пояснила активистка. "У нас началась застройка в нарушение норм градостроительного закона, с нарушением техники безопасности", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что Кобзева во время прямой линии с губернатором Ставрополья представила неправдивую информацию о состоянии дел в системе среднего образования. "Она говорила, что в городских школах полно мест и дети учатся в одну смену. Но моя собственная дочь училась во вторую смену в прошлом году. У нас четвертые и шестые классы учатся во вторую смену", - заявила Екатерина Кузнецова, отметив, что инициативная группа продолжит общественный контроль за деятельности главы Лермонтова.

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