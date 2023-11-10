10 ноября 2023, 12:20

Суд утвердил штраф Игорю Короткову за фейки об армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция оставила в силе приговор жителю Адыгеи Игорю Короткову, оштрафованному на 800 тысяч рублей за за распространение ложной информации о российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор жителю Адыгеи Игорю Короткову, оштрафованному на 800 тысяч рублей за фейки о российской армии. Коротков высказал намерение подать кассационную жалобу.

Красногвардейский райсуд Адыгеи 3 марта признал Короткова виновным по части 1 статьи 207.3 УК РФ и назначил ему 800 тысяч рублей штрафа. Суд посчитал фейком об армии видео, ссылку на которое Игорь Коротков опубликовал в WhatsApp*.

Кассационная инстанция оставила в силе приговор Игорю Короткову, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. Какой суд принял решение, в публикации не уточняется.

На сайтах Верховных судов Адыгеи и России, по состоянию на 12.10 мск, не опубликована информация о решении по кассационной жалобе Короткова.

Напомним, по версии силовиков, в марте 2022 года Коротков "разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию в интернет-мессенджере WhatsApp* - ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности вооруженных сил Российской Федерации".

Сообщения в публичных групповых чатах могут стать поводом для обвинения в фейках про российскую армию, а личная переписка не должна становиться основанием для подобных дел, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** включен в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Врач из Майкопа оштрафована за дискредитацию российской армии", "Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных", "Жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии обвинены в дискредитации российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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