Обыск у Юсупова сорвал пикет в поддержку Гаджиева

30 октября 2023, 22:35

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Еженедельный пикет в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева не состоялся: плакаты находились дома у Идриса Юсупова, к которому силовики пришли сегодня с обыском в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы. Акции будут продолжены в прежнем режиме, сообщил замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 16 и 9 октября такие пикеты провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, 23 октября - журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Сегодня утром в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову. Они изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. После допроса вечером Юсупов был отпущен, он рассказал, что следователи интересовались его связью с Telegram-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях.

Одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева не состоялся сегодня из-за обыска у дагестанского журналиста Идриса Юсупова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Плакаты , которые мы используем на пикетах находились у Идриса, поэтому у нас физически не было доступа, чтобы их взять", - объяснил Магомедов.

Сделать новые плакаты не получилось из-за недостатка времени - еженедельный пикет начинается в 13.00 мск, пояснил Магомедов."Даже изготовить плакаты, чтобы выйти в намеченное время мы уже не успевали. Соответственно, пикет по этой причине не состоялся", - отметил Магомедов. Еженедельные одиночные пикеты в поддержку Гаджиева будут продолжены в прежнем формате, рассказал Магомедов.

Мама Абдулмумина Гаджиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня отменила запланированную поездку к месту проведения одиночного пикета после того как увидела новость в "Черновике". "Я новости читала и знала, что не будет пикета", - отметила она.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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