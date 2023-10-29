29 октября 2023, 21:20

Житель Астрахани оштрафован за дискредитацию военных

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Видеозапись с негативной оценкой в адрес участника специальной военной операции привела астраханца к штрафу.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего граждане России, в том числе жители регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для физических лиц штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Ахтубинского района Астраханской области Равхат Августинов участвовал в записи видео, в котором говорил "непристойные выражения" в адрес военнослужащего Российской Федерации, который участвует специальной военной операции на территории Украины. В суде Августинов признал вину, его оштрафовали на 30 тысяч рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте суда.

Видеозапись была размещена в соцсети "ВКонтакте". О каком именно погибшем военнослужащем идет речь и почему его критиковали, не указано, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

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Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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