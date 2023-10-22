Нальчане пожаловались на холод в домах из-за отсутствия отопления

22 октября 2023, 08:34

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Теплоснабжающая организация до сих пор не подала жителям Нальчика отопление. Задержка с подачей тепла стала хронической проблемой, при этом перерасчет абонентам не производится, пожаловались жители Нальчика в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 октября 2022 год нальчане жаловались, что во многих районах города были перебои с горячей водой, и что в домах холодно. Также они отметили, что обращения в ресурсоснабжающую организацию не принесли результата.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике температура воздуха составляет +21 градус, переменная облачность, скорость ветра составляет два метра в секунду. В ночь на 23 октября температура воздуха составит +16 градусов, также ожидается переменная облачность, скорость ветра увеличится до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Жалоба одного из жителей Нальчика на то, что жителям города до сих пор не дали отопление, была опубликована 21 октября в Instagram-паблике* chestniy_nalchik.

"Вот за эти дни, что нет отопления, Теплоэнерго будет производить перерасчет? Ведь оплата рассчитана с 15 октября до 15 апреля и раскидана на год", – сказано в публикации.

На 08.30 мск 22 октября этот пост в Instagram-паблике* chestniy_nalchik, на который подписаны около 70,8 тысячи пользователей, набрал 93 отметки "нравится" и 25 комментариев.

"Где тепло? Сегодня уже 21-е число. В панельных домах очень холодно, имейте совесть", – написала zuhra_kuchmenova.

"Отопления нет, горячей воды нет. Холод", – подчеркнул пользователь fox.gs.ln.

"Отопления нет, но квитанции есть", – отметил пользователь sugaring_nalchik.

"Отопление до сих пор не дали, но исправно бегут с квитанциями. Ага, разбежались они. Как бы не доначислили в свою пользу ещё", – возмутилась s__lanochka.

"Эта проблема уже много лет не решается", – отметила khurtuevaleila.

"Они уже сделали перерасчет в свою пользу, я на 120 рублей заплатила больше в этом месяце, чем обычно", – написала marinka28911.

"В прошлом году была авария по Кирова. 2-3 дня не было воды и отопления. В холода в ноябре обещали сделать перерасчёт, но никто так и не сделал. Теплоэнерго про это забыло просто. В прошлом году на Мальбахова дали отопление 29 октября", – напомнил пользователь biscuit_shkaf.

"Они утверждают, что сумма за прошедший отопительный сезон распределяется одинаково за год, чтобы не было так накладно населению. Но когда повышается в июле месяце тариф на электроэнергию, у них сразу и сумма в квитанции увеличивается. На вопрос почему они повышают сумму за прошлый отопительный сезон в июле, они мне ответили, мы не можем вам ответить на этот вопрос", – написала marina_k077.

На 08.30 мск на сайте мэрии Нальчика нет комментариев относительно жалоб местных жителей на отсутствие подачи тепла..

Напомним, нальчане на проблему с отоплением жаловались и ранее. 13 февраля 2020 года они отметили, что вынуждены мерзнуть в своих квартирах из-за частых аварий на теплосетях, поэтому дети и взрослые постоянно простужаются. Жители Нальчика тогда потребовали от теплоснабжающей организации возместить им затраты на лечение и сделать перерасчет за отопление.

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