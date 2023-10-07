Тайники с боеприпасами найдены в Ингушетии

07 октября 2023, 16:48

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Саперы уничтожили мины и патроны, найденные в трех тайниках в Сунженском районе Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года в Сунженском районе Ингушетии силовики нашли тайник с автоматом и боеприпасами, принадлежавшими убитому несколько лет назад боевику.

В Сунженском районе военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой дивизии Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе совместно с войсками национальной гвардии "при проведении специальных мероприятий" нашли старые тайники, предположительно, принадлежавшие боевикам, сообщила пресс-служба Росгвардии.

"В трех тайниках находились артиллерийские мины различного калибра и выстрелы к подствольному и автоматическому гранатометам, патроны к автоматическому стрелковому оружию. Прилегающая к одному из «схронов» местность была заминирована. По оценке специалистов-саперов, тайники были оборудованы не менее пяти лет назад", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Содержимое тайников было уничтожено на месте подрывом накладного заряда, отмечается в публикации.

На "Кавказском узле" опубликована хроника вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений людей в Ингушетии.

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