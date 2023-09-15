Житель Ингушетии задержан за попытку перехода на сторону Украины

15 сентября 2023, 06:00

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Ингушетии, заподозрив его в намерении примкнуть к украинским вооруженным силам.

Подозреваемый, по версии силовиков, контактировал с сотрудником украинских спецслужб, в чьи задачи входил набор добровольцев для участия в боях против российских вооруженных сил.

Как утверждают в ФСБ, мужчина сам инициировал контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). После этого он хотел покинуть Россию, но при попытке выезда из страны был задержан, сообщила 14 сентября со ссылкой на ведомство газета “Ингушетия”.

Никаких данных задержанного в сообщении не приводится. Пресс-служба ФСБ распространила фото якобы изъятых у мужчины предметов: на снимке видны документы, медикаменты, трекинговые ботинки, комплект камуфляжной одежды, сигареты, нож и другие вещи личного пользования.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на госизмену “в форме перехода на сторону противника” (статья 275 УК России). По ней подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы, отмечает РИА “Новости”.

Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно версии ФСБ “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в начале сентября житель Краснодарского края был задержан и обвинен в покушении на госизмену. По версии силовиков, он пытался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ее вооруженные силы.

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