Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха

09 сентября 2023, 12:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Нагорного Карабаха большинством голосов избрали президентом госминистра Самвела Шахраманяна.

Как писал "Кавказский узел", голосование за кандидатуру нового президента Нагорного Карабаха было намечено в парламенте на сегодня. Бывший министр обороны Самвел Бабаян предоставил не все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата, заявило 8 сентября Национальное собрание и отклонило его кандидатуру. Единственным кандидатом в президенты остался госминистр Самвел Шахраманян.

1 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке. Нового президента парламент должен выбрать большинством в 2/3 голосов депутатов. До этого функции президента исполняет спикер Национального собрания Давид Ишханян. Объявив об отставке, Арутюнян сообщил, что уволил госминистра Гургена Нерсисяна и назначил на эту должность секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна.

На внеочередной сессии Нацсобрания Нагорного Карабаха в тайном голосовании приняли участие 23 депутата. Из них 22 проголосовали за кандидатуру Самвела Шахраманяна, еще один - против.

В результате голосования парламент избрал президентом Самвела Шахраманяна, сообщает News.am.

Напомним, парламентские фракции "Свободная Родина – ЕГА", "Справедливость", АРФ "Дашнакцутюн", "Демократическая партия Арцаха" выдвинули кандидатом на пост президента Самвела Шахраманяна. Фракция "Единая Родина" выдвинула кандидатом Самвела Бабаяна.

Отставка Арутюняна может быть вызвана конфликтом с Москвой и Ереваном, при этом она способна запустить процесс смены власти в Армении, считает политолог Давид Карабекян. Парламенту предстоит нелегкий выбор, так как на пост президента не подойдут представители известных кланов, указал глава Революционной партии Артур Осипян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.