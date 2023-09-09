Самвел Шахраманян. Фото: пресс-служба парламента Нагорного Карабаха http://www.nankr.am/ru/5378

09 сентября 2023, 12:35

Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Нагорного Карабаха большинством голосов избрали президентом госминистра Самвела Шахраманяна.

Как писал "Кавказский узел", голосование за кандидатуру нового президента Нагорного Карабаха было намечено в парламенте на сегодня. Бывший министр обороны Самвел Бабаян предоставил не все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата, заявило 8 сентября Национальное собрание и отклонило его кандидатуру. Единственным кандидатом в президенты остался госминистр Самвел Шахраманян.

1 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке. Нового президента парламент должен выбрать большинством в 2/3 голосов депутатов. До этого функции президента исполняет спикер Национального собрания Давид Ишханян. Объявив об отставке, Арутюнян сообщил, что уволил госминистра Гургена Нерсисяна и назначил на эту должность секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна.

На внеочередной сессии Нацсобрания Нагорного Карабаха в тайном голосовании приняли участие 23 депутата. Из них 22 проголосовали за кандидатуру Самвела Шахраманяна, еще один - против.

В результате голосования парламент избрал президентом Самвела Шахраманяна, сообщает News.am.

Напомним, парламентские фракции "Свободная Родина – ЕГА", "Справедливость", АРФ "Дашнакцутюн", "Демократическая партия Арцаха" выдвинули кандидатом на пост президента Самвела Шахраманяна. Фракция "Единая Родина" выдвинула кандидатом Самвела Бабаяна.

Отставка Арутюняна может быть вызвана конфликтом с Москвой и Ереваном, при этом она способна запустить процесс смены власти в Армении, считает политолог Давид Карабекян. Парламенту предстоит нелегкий выбор, так как на пост президента не подойдут представители известных кланов, указал глава Революционной партии Артур Осипян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ЕС призвал к разблокировке Лачинского коридора и открытию дороги через Агдам", "Свобода собраний ограничена в Нагорном Карабахе", "Стрельба у президентского дворца подчеркнула обострение кризиса в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 сентября 2023, 13:30

09 сентября 2023, 12:27

  • Военный из Чечни убит в зоне СВО

    Хизир Муташев погиб на Украине, сообщили власти Серноводского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее как минимум 129 военных из Чечни.

09 сентября 2023, 11:33

09 сентября 2023, 10:37

09 сентября 2023, 09:41

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи