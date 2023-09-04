Краснодарец Абрамов отказался вернуться в зону военной операции

04 сентября 2023, 12:41

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Краснодарец Алексей Абрамов, получивший от руководства части в Дагестане предписание вернуться в зону военной операции, отказался от участия в боевых действиях, объяснив это состоянием здоровья из-за серьезного заболевания позвоночника.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Алексей Абрамов, находящийся в войсковой части в Буйнакске, получил командировочное удостоверение о возвращении в зону военной операции со 2 сентября "для выполнения специальных задач". Абрамов будет отказываться от служебной командировки в связи с состоянием здоровья, сообщила его супруга Ксения.

Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), сообщила в январе его супруга Ксения. В начале августа стало известно, что врачебная комиссия признала Алексея Абрамова ограниченно годным к военной службе и назначила ему соответствующую категорию "В".

Алексея Абрамова, передвигающегося на костылях, доставили в военный следственный отдел СК в Буйнакске для дачи объяснений в ходе доследственной проверки из-за отказа отправиться в зону боевых действий на Украине, сообщил сегодня в своем телеграм-канале юрист Михаил Беньяш*, который до лишения адвокатского статуса был адвокатом Абрамова.

Публикация проиллюстрирована фотокопией рукописной объяснительной записки от имени Алексея Абрамова, датированной 1 сентября. "По существу заданных мне вопросов поясняю, что не могу убыть на СВО в связи с состоянием здоровья, не позволяющим мне выполнять свои воинские обязанности. Мне поставлена категория "В", по фактическому состоянию передвигаюсь плохо на костыле, испытываю сильные боли в позвоночнике, не могу носить снаряжение и нормально передвигаться. Ни лечения, ни операции за последнее время проведено не было", - указал автор документа.

Напомним, Абрамов, находясь в зоне военной операции, из-за серьезного заболевания позвоночника и болей не мог ходить и носить бронежилет, рассказала в ноябре 2022 года "Кавказскому узлу" Ксения Абрамова. 15 декабря 2022 года суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения иск Абрамова на решение о его мобилизации. Несмотря на подтверждающие заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл.

Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Алексея Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", – сказано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

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