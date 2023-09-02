Краснодарец Абрамов получил предписание вернуться в зону военной операции

02 сентября 2023, 14:04

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Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с грыжами позвоночника, получил от руководства части в Дагестане командировочное удостоверение для возвращения в зону военной операции, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), сообщила в январе его супруга Ксения. В начале августа стало известно, что врачебная комиссия признала Алексея Абрамова ограниченно годным к военной службе.

Абрамов, находясь в зоне военной операции, из-за серьезного заболевания позвоночника и болей не мог ходить и носить бронежилет, рассказала в ноябре 2022 года "Кавказскому узлу" Ксения Абрамова. 15 декабря 2022 года суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения иск Абрамова на решение о его мобилизации. Несмотря на подтверждающие заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл.

Алексей Абрамов, находящийся в войсковой части в Буйнакске, получил командировочное удостоверение об отправке в зону военной операции со 2 сентября "для выполнения специальных задач", сообщила его супруга Ксения Абрамова.

Она уточнила, что в их части военных отправляют в зону военной операции оперативно, и ее муж может оказаться там уже в самое ближайшее время. "Такие командировочные удостоверения выдавали даже некоторым из тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию или кому назначили операции – так сказал муж", - привело 1 сентября ее слова "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Алексея Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", – сказано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

Командировочное удостоверение об отправке на «территорию СВО в распоряжение командира войсковой части» Алексей Абрамов получил 31 августа, сообщило 1 сентября 93.ru.

"Он будет отказываться. Других вариантов просто нет. Там до его здоровья никому не будет дела", - процитировало издание Ксению Абрамову.

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